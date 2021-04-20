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"Продали совесть!": В ПАСЕ жестко потребовали убрать украинский флаг. Скандалист Гончаренко "взвыл"

20 апреля 2021, 14:45  •  501 • Политика
Президент ПАСЕ Хендрик Демс жестко потребовал от украинского депутата Алексея Гончаренко убрать надоевший всем украинский флаг. Скандалист не ожидал такой реакции и буквально взвыл: "За сколько же русских серебряников продали эту совесть?!".
Речь идет о скандале в ПАСЕ. В ходе дебатов по резолюции о стратегических приоритетах Совета Европы Гончаренко достал украинский флаг, "расстрелянный оккупантами" и попытался вклиниться в обсуждаемую тему с вопросом по "агрессии России". Порядком надоевшие вопли украинских представителей не стерпел председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс. В жесткой форме он потребовал от Гончаренко убрать флаг и не нарушать дисциплину. После того, как украинский депутат проигнорировал требование, Дамс потребовал отключить у него микрофон и предложил политику покинуть зал заседаний.
"Это последний раз, когда происходит подобный инцидент с вашим участием под моим председательством", - заявил он.
В свою очередь Гончаренко, не ожидавший такого отпора, буквально взвыл на просторах Facebook.
"Госпожа Меркель во время своего выступления сегодня напоминала, что ПАСЕ — это "совесть Европы". За сколько же русских серебряников продали эту совесть?", - написал он и выложил видео своего провала.

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