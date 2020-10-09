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"Продадут мать родную": Стали известны детали подготовки "блицкрига Зеленского" в Донбассе

09 октября 2020, 14:45  •  233 • Политика
Стали известны детали подготовки "блицкрига Зеленского" в Донбассе, о которых сообщил старший сержант украинской армии. По словам Алексея Грживача, люди, которых сейчас назначают в командование, "за свои плюшечки готовы продать и мать родную".
В эфире YouTube-канала "Голос Правды" бывший участник карательной операции Киева в Донбассе рассказал ведущему Юрию Коту о явных признаках подготовки ВСУ к наступлению в Донбассе.
"К сожалению, опасения есть", - сказал он, отметив, что об этом говорят в том числе кадровые решения в армии.
"Сняли Лунёва, командующего силами специальных операций, которые являются наиболее боеспособной частью ВСУ. Поставили (вместо него. - Ред.) Григория Галагана - человека, который выходил из Крыма, работал в СБУ много лет. А люди из СБУ никогда не ценили людей, не ценили здоровье людей. Это такая структура, которая готова за свои плюшечки продать и мать родную", - сказал он.
Грживач отметил, что Лунёв, "по крайней мере, был против активных действий, в том числе на территориях восточного и северного нашего соседа".
"Он был против, потому что за это надо платить цену, а он не был готов рисковать жизнями солдат и офицеров", - отметил собеседник.
По мнению Грживача, такие решения говорят о подготовке к активным действиям. Кроме того, он напомнил, что некоторое время назад в ВСУ внезапно возобновили реформы.

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