"Прочитают полтора землекопа": Личное письмо Навального "слили", и тот от эмоций взорвался

Журналист Иван Голунов в "Телеграме" выложил скриншот письма от Алексея Навального. Послание от 2018 года изобилует матерными словами. Кроме того, отправитель сетует, что публикация материала была неудачно выбрана. "Прочитают полтора землекопа", - ёрничал Навальный и сокрушался, что его команде не отдали фактуру для нового ролика.

Сам оппозиционер в соцсети признал авторство слитого в Сеть послания.

Блогер Сергей "Zergulio" Колясников отметил, что подобное письмо говорит о многом.

"Уже давно говорю, хотите, чтобы люди увидели истинное лицо любого оппозиционера, просто дайте ему микрофон ненадолго, они всё сделают сами", - иронично отметил он.

Впрочем, после выпада Голунова сам Навальный разразился развёрнутым ответом на своём сайте.

В ответном месседже он попутно облил грязью российских журналистов, отмечая, что они попросту врут за деньги.

"А своей истерикой Алексей Навальный сегодня просто углубил на пару лопат собственную могилу. Моральную. Человеческую. Ту самую, которая уже давно превышает его собственный рост", - прокомментировал несдержанность Навального блогер Колясников.