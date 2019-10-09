"Прочистились мозги сразу": В Twitter объяснили, почему экс-посол США в России Хантсман "переобулся" и заговорил о диалоге

Дискуссия развернулась в микроблоге в Twitter "Голос Мордора", автор которого прокомментировал позицию Хантсмана относительно развития диалога с Россией.

"Ещё у одного прочистились мозги сразу, как только он стал бывшим. Интересно, вы пока работаете, вам там что-то колят?" - написал он.

В комментариях заметили, что это типичная ситуация:

"Похожее произошло с Мэттисом - как погнали из Пентагона, так сразу признал, что Асад никого не травил и они знали про то, что это "Белые каски"... Они, похоже, там поголовно лицемеры и лжецы... Думаю, и по их выборам мы должны исходить из "чуму на оба ваших дома", - рассуждает @boralex57.

"Врал тогда, врёт сейчас", - категорично высказался @DayPease.

"Они там что-то пьют. Или нюхают. Или и то, и другое вместе", - иронично высказался @typicalrussian3.