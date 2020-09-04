Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "...
Вассерман объяснил европейский план насчёт Тихановской
Оппозиция пошла ва-банк? Тихановская предупредила Лукашенко после встречи с Мишу...
Главная / Политика

"Проблему это не решит": Делягин указал на два недостатка идеи запрета понижать прожиточный минимум

04 сентября 2020, 20:35  •  53 • Политика
Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум. "Главное заключается в том, что, первое, это не решит проблему нищеты", - прокомментировал инициативу Михаил Делягин.
Правительство может ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Ограничение будет действовать, если размер нового минимума по расчётам окажется меньше, чем установленная ранее ставка. Экономист и политолог, а также директор Института проблем глобализации Михаил Делягин объяснил в интервью Царьграду, почему данная мера не поможет решить проблему нищеты.
Прежде всего эксперт отмечает, что сама по себе инициатива вполне похвальная и заслуживает всяческой поддержки. Чем больше денег на руках будет у бедных – тем лучше, подчеркнул экономист. К тому же к МРОТам привязаны штрафы, так что данная мера ещё и будет способствовать наполнению бюджета.
Однако следует чётко понимать, что проблему бедности в России данная мера точно не решит, и на это есть две причины, указал Михаил Делягин.
"Во-первых, в том, что минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум – он занижен, по ощущениям, примерно вдвое... А во-вторых, вторая проблема заключается в том, что у нас значительной части населения не гарантируется прожиточный минимум", - объяснил он в интервью Царьграду.
Чтобы реально повлиять на ситуацию, Делягин предлагает сделать перерасчёт прожиточного минимума и МРОТ, чтобы они отражали реальную ситуацию с ценами на рынке.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
04 сентября 2020, 00:25
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
04 сентября 2020, 02:15
"Я вас разочарую…": Посол России в Белоруссии высказался о единой валюте
04 сентября 2020, 04:05
"С русскими лучше не шутить": Американцы стали "паиньками" после инцидента с БТР в Сирии
04 сентября 2020, 07:45
В финской лаборатории исчезли образцы анализов отравленного "так же, как Навальный"
04 сентября 2020, 16:55
"Русские убедительно попросили": Офицер предостерегал американцев от "шуток" в Сирии. Не услышали
04 сентября 2020, 02:15
"Огромное давление": Вашингтон обманул президента Сербии и принуждает признать Косово
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 сентября 2020, 00:25
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
04 сентября 2020, 02:15
"Я вас разочарую…": Посол России в Белоруссии высказался о единой валюте
04 сентября 2020, 04:05
"С русскими лучше не шутить": Американцы стали "паиньками" после ...
04 сентября 2020, 07:45
"Элита" превратила Россию в "вахтовый посёлок": Неудобную правду ...
04 сентября 2020, 02:15
Израиль ударил по военной базе в Сирии, системы ПВО отразили воздушный налёт
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 августа 2020, 03:15
Маски сорваны: В Белоруссии революции нет
30 августа 2020, 19:35
Украину продали частной компании в США: телеведущая сделала заявление
30 августа 2020, 15:55
Украинские нацисты объявили мобилизацию против ХНР и ОНР
31 августа 2020, 10:15
"Пока не принесёте голову Зеленского": Все явки и пароли бригады ВСУ проданы предателем
30 августа 2020, 12:15
Только не смейтесь… Киев готовится закупить Super истребители
30 августа 2020, 13:10
"Мы вам не дадим": О "бабской" тактике уличного боя с силовиками проболтался муж Тихановской
31 августа 2020, 13:00
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.