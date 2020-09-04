"Проблему это не решит": Делягин указал на два недостатка идеи запрета понижать прожиточный минимум

Правительство может ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Ограничение будет действовать, если размер нового минимума по расчётам окажется меньше, чем установленная ранее ставка. Экономист и политолог, а также директор Института проблем глобализации Михаил Делягин объяснил в интервью Царьграду, почему данная мера не поможет решить проблему нищеты.

Прежде всего эксперт отмечает, что сама по себе инициатива вполне похвальная и заслуживает всяческой поддержки. Чем больше денег на руках будет у бедных – тем лучше, подчеркнул экономист. К тому же к МРОТам привязаны штрафы, так что данная мера ещё и будет способствовать наполнению бюджета.

Однако следует чётко понимать, что проблему бедности в России данная мера точно не решит, и на это есть две причины, указал Михаил Делягин.

"Во-первых, в том, что минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум – он занижен, по ощущениям, примерно вдвое... А во-вторых, вторая проблема заключается в том, что у нас значительной части населения не гарантируется прожиточный минимум", - объяснил он в интервью Царьграду.

Чтобы реально повлиять на ситуацию, Делягин предлагает сделать перерасчёт прожиточного минимума и МРОТ, чтобы они отражали реальную ситуацию с ценами на рынке.