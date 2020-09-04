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"Проблему это не решит": Делягин указал на два недостатка идеи запрета понижать прожиточный минимум
04 сентября 2020, 20:35 • 53 • Политика
Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум. "Главное заключается в том, что, первое, это не решит проблему нищеты", - прокомментировал инициативу Михаил Делягин.
Правительство может ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Ограничение будет действовать, если размер нового минимума по расчётам окажется меньше, чем установленная ранее ставка. Экономист и политолог, а также директор Института проблем глобализации Михаил Делягин объяснил в интервью Царьграду, почему данная мера не поможет решить проблему нищеты.
Прежде всего эксперт отмечает, что сама по себе инициатива вполне похвальная и заслуживает всяческой поддержки. Чем больше денег на руках будет у бедных – тем лучше, подчеркнул экономист. К тому же к МРОТам привязаны штрафы, так что данная мера ещё и будет способствовать наполнению бюджета.
Однако следует чётко понимать, что проблему бедности в России данная мера точно не решит, и на это есть две причины, указал Михаил Делягин.
Чтобы реально повлиять на ситуацию, Делягин предлагает сделать перерасчёт прожиточного минимума и МРОТ, чтобы они отражали реальную ситуацию с ценами на рынке.
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