Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Парубий приехал голосовать на выборах без паспорта
Ждем екзитполов?
Леонид Кравчук - о выборах в Верховную Раду: Люди голосуют за то, чтобы прекрат...
Слух или... В СМИ появилась информация о смерти президента Туркменистана
Главная / Политика

"Проблема" Зеленского с Первомайском обескуражила Скабееву и Коца

21 июля 2019, 17:54  •  118 • Политика
Телеведущую Ольгу Скабееву возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска накануне перемирия. Украинский лидер назвал "проблемой", что погибли люди, но только со стороны ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский скупо прокомментировал обстрел украинскими военными города Первомайск за несколько часов до начала бессрочного прекращения огня. Его слова возмутили российскую телеведущую Ольгу Скабееву и военного корреспондента КП Александра Коца.
"Выстрелов не было, но у нас там есть одна проблема. Есть погибшие люди. Из-за мины", - сказал Зеленский об обстреле.
"Ужас какой!" - написала Скабеева, решив, что украинский президент имеет в виду погибшую от обстрела женщину.
Военкор Александр Коц оперативно пояснил, что новый президент Украины про погибшую женщину и не вспомнили. "Проблемой" Зеленский считает гибель двоих бойцов ВСУ, подорвавшихся на мине.
"Именно это, Саш, ужасает!" – сказала в ответ Скабеева.
Напомним, что всего за несколько часов до того, как должно было наступить "летнее перемирие" между ополченцами и ВСУ, украинские военные устроили стрельбу по Первомайску. Осколками было ранено 7 человек, включая двух девочек 14 и 3 лет. Кроме того, от обстрела погибла женщина.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



118
Источник
Похожие новости
21 июля 2019, 11:24
58 партий и свыше 1,5 тысяч самовыдвиженцев: На Украине стартовали внеочередные выборы в Раду
20 июля 2019, 22:24
Чехия, Германия, США: Список опасающихся "российской угрозы" стремительно растет
21 июля 2019, 11:24
На Украине готовы воевать с Россией в Чернобыле: В ВСУ обещают дать там отпор "за считанные часы"
21 июля 2019, 17:54
Выборы на Украине: Важно не как голосуют, а как считают
20 июля 2019, 22:24
"Мы не знаем этого господина": В Кремле отреагировали на вброс о вмешательстве русских в процесс избрания нового премьера Британии
21 июля 2019, 14:39
218 нарушений за два часа и "избиратели без штанов": Как на Украине проходят выборы в Раду
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июля 2019, 00:09
"Не устоял перед соблазном": Небензя жестко осадил постпреда Германии за спекуляцию на теме MH17
17 июля 2019, 13:09
"Редкий цинизм": В России призвали ответить на ультиматум ЕС по МН17 "самым доходчивым" языком
16 июля 2019, 17:39
"Украина прекратит существование" - Жириновский обратился к Турчинову с вразумительной речью
14 июля 2019, 23:24
Меведчука затравили в Сети за рассекречивание главного "кукловода" Киева
21 июля 2019, 01:24
Удерживали два дня: что известно об изнасиловании россиянки в Испании
15 июля 2019, 12:24
Представитель Константинополя опроверг продажу томоса ПЦУ и соврал
17 июля 2019, 06:39
Убил пассажиров и напарника: Французы изложили жуткую версию гибели малазийского "Боинга"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.