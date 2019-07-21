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"Проблема" Зеленского с Первомайском обескуражила Скабееву и Коца
21 июля 2019, 17:54 • 118 • Политика
Телеведущую Ольгу Скабееву возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска накануне перемирия. Украинский лидер назвал "проблемой", что погибли люди, но только со стороны ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский скупо прокомментировал обстрел украинскими военными города Первомайск за несколько часов до начала бессрочного прекращения огня. Его слова возмутили российскую телеведущую Ольгу Скабееву и военного корреспондента КП Александра Коца.
Военкор Александр Коц оперативно пояснил, что новый президент Украины про погибшую женщину и не вспомнили. "Проблемой" Зеленский считает гибель двоих бойцов ВСУ, подорвавшихся на мине.
Напомним, что всего за несколько часов до того, как должно было наступить "летнее перемирие" между ополченцами и ВСУ, украинские военные устроили стрельбу по Первомайску. Осколками было ранено 7 человек, включая двух девочек 14 и 3 лет. Кроме того, от обстрела погибла женщина.
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