"Проблема" Зеленского с Первомайском обескуражила Скабееву и Коца

Президент Украины Владимир Зеленский скупо прокомментировал обстрел украинскими военными города Первомайск за несколько часов до начала бессрочного прекращения огня. Его слова возмутили российскую телеведущую Ольгу Скабееву и военного корреспондента КП Александра Коца.

"Выстрелов не было, но у нас там есть одна проблема. Есть погибшие люди. Из-за мины", - сказал Зеленский об обстреле. "Ужас какой!" - написала Скабеева, решив, что украинский президент имеет в виду погибшую от обстрела женщину.

Военкор Александр Коц оперативно пояснил, что новый президент Украины про погибшую женщину и не вспомнили. "Проблемой" Зеленский считает гибель двоих бойцов ВСУ, подорвавшихся на мине.

"Именно это, Саш, ужасает!" – сказала в ответ Скабеева.

Напомним, что всего за несколько часов до того, как должно было наступить "летнее перемирие" между ополченцами и ВСУ, украинские военные устроили стрельбу по Первомайску. Осколками было ранено 7 человек, включая двух девочек 14 и 3 лет. Кроме того, от обстрела погибла женщина.