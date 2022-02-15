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"Проблема назрела и перезрела": Социолог указал на опасность ограничений для мигрантов
15 февраля 2022, 22:10 • 141 • Политика
В отдельных регионах главы начали вводить ограничения для мигрантов. Социолог Александр Прудник указал на опасность таких мер. "Проблема назрела и перезрела", - отметил он.
Сам факт, что губернаторы решили менять ситуацию в рамках своих полномочий, говорит о том, что проблема существует и она весьма серьёзная.
"Нынешняя проблема миграционных отношений уже назрела и перезрела. Губернаторы не от хорошей жизни идут на это, а просто потому, что у них нет иного выхода. Они не могут дождаться, когда этот вопрос будет решён на федеральном уровне", - произнёс Александр Прудник в беседе с Царьградом.
Он подчеркнул: запрос федеральной власти идёт снизу. Необходимы действия для урегулирования нынешней ситуации с миграцией, которую нельзя назвать нормальной.
- предположил социолог.
По его мнению, федеральная власть должна отреагировать срочно. Чтобы избежать разрушения единого административно-правового пространства в сфере регулирования миграционных потоков, нужны изменения на уровне всей страны. Не стоит дожидаться, пока это в явочном порядке начнёт массово проявляться и вводиться снизу, подчеркнул собеседник "Первого русского".
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