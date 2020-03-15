"Проблем не было": Боевик рассказал, как США поставляют оружие сирийским террористам

Боевик откровенно рассказал, как США поставляют оружие сирийским террористам. Султан Аид Абделла Соуд перешёл на сторону боевиков в 2013 году. Он рассказал, как проходил переподготовку в военном лагере, где всем руководили американские инструкторы.

"С оружием проблем не было: нам его выдавали американские военные. Причём само оружие завозилось через Саудовскую Аравию, Иорданию. Происхождение оружия было самым разнообразным: китайское, натовское", - передают "Известия".

Затем прошедших трёхнедельное обучение боевиков отправляли или в Аль-Хасаку, или в Идлиб. За задания им платили неплохие деньги. Бывший полковник сирийской армии рассказал, что проводил диверсии на объектах нефтяной инфраструктуры. Он упомянул и как американцы вымогают деньги у беженцев Эр-Рукбана. Людям запрещают уезжать, но выпускают за 300-400 долларов.