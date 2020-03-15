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"Проблем не было": Боевик рассказал, как США поставляют оружие сирийским террористам
15 марта 2020, 00:35 • 101 • В мире
Бывший полковник сирийской армии, переметнувшийся на сторону боевиков, рассказал о роли США в конфликте. Он заявил, что их готовили американские военные инструкторы. С оружием также "проблем не было": его завозили американцы через Саудовскую Аравию или Иорданию.
Боевик откровенно рассказал, как США поставляют оружие сирийским террористам. Султан Аид Абделла Соуд перешёл на сторону боевиков в 2013 году. Он рассказал, как проходил переподготовку в военном лагере, где всем руководили американские инструкторы.
"С оружием проблем не было: нам его выдавали американские военные. Причём само оружие завозилось через Саудовскую Аравию, Иорданию. Происхождение оружия было самым разнообразным: китайское, натовское", - передают "Известия".
Затем прошедших трёхнедельное обучение боевиков отправляли или в Аль-Хасаку, или в Идлиб. За задания им платили неплохие деньги. Бывший полковник сирийской армии рассказал, что проводил диверсии на объектах нефтяной инфраструктуры. Он упомянул и как американцы вымогают деньги у беженцев Эр-Рукбана. Людям запрещают уезжать, но выпускают за 300-400 долларов.
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