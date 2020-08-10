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"Пробивайте колёса спецмашинам": В Белоруссии в ход пошли методички и провокации Запада
10 августа 2020, 05:25 • 110 • Политика
В белорусских Telegram-каналах появились планы А и Б для участников протеста. "Блокируйте дороги, чтобы спецтранспорт карателей не мог проехать, рассыпайте на дорогах гвозди, саморезы и самодельных "ежей", старайтесь незаметно пробивать шины в автозаках и микроавтобусах спецслужб", - говорится в сообщениях.
На фоне столкновений протестующих и ОМОНа в центре Минска в белорусских Telegram-каналах появились инструкции для "борцов с режимом". В методичках подробно описывается, как действовать на "белорусском майдане".
В сообщениях указываются точки для сбора протестующих в столице Белоруссии, а также номера телефонов правозащитников на случай задержания. В качестве плана Б даются инструкции по сопротивлению правоохранителям.
Напомним, что волнения в центре Минска начались вскоре после закрытия избирательных участков. В соответствии с ранее опубликованным планом сторонники оппозиции начали собираться у избирательных участков, а затем стекаться в центр столицы Белоруссии.
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