"Пробивайте колёса спецмашинам": В Белоруссии в ход пошли методички и провокации Запада

На фоне столкновений протестующих и ОМОНа в центре Минска в белорусских Telegram-каналах появились инструкции для "борцов с режимом". В методичках подробно описывается, как действовать на "белорусском майдане".

В сообщениях указываются точки для сбора протестующих в столице Белоруссии, а также номера телефонов правозащитников на случай задержания. В качестве плана Б даются инструкции по сопротивлению правоохранителям.

Не отдавайте задержанных и блокируйте дороги, чтобы спецтранспорт карателей не мог проехать, рассыпайте на дорогах гвозди, саморезы и самодельных "ежей", старайтесь незаметно пробивать шины в автозаках и микроавтобусах спецслужб, - гласит методичка оппозиционеров.

Напомним, что волнения в центре Минска начались вскоре после закрытия избирательных участков. В соответствии с ранее опубликованным планом сторонники оппозиции начали собираться у избирательных участков, а затем стекаться в центр столицы Белоруссии.