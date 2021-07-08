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"Пробивает дно": Украинцы по-своему оценили провокации в Чёрном море

08 июля 2021, 05:30  •  275 • Политика
Украинцы по-своему и весьма оригинально оценили провокации в Чёрном море. По их мнению, Россия собирается "развязать войну". "Пробивает дно", - комментирует ситуацию автор Telegram-канала "Расстрельный".
Украинское издание "Апостроф" опубликовало материал с названием "Sea Breeze – 2021: развяжет ли Россия войну в Чёрном море". Сам сайт этого СМИ открыть невозможно, так как появляется надпись "Не удаётся получить доступ", затем информация о злоумышленниках, которые через портал попытаются украсть логины и пароли. В лучшем случае на странице отображается уведомление, что доступ к информационному ресурсу ограничен по решению суда или на основании Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации".
Автор поста опубликовал скриншот части этой статьи. Там рассказывается о наиболее масштабных манёврах за всю историю их проведения, в которых принимают участие Украина, США и другие страны-члены и партнёры НАТО. Из-за Sea Breeze-2021 Россия якобы отправила в Чёрное море почти все самолёты, а также корабли Черноморского флота. Украинские журналисты говорят о возрастании риска провокаций. Тем более, что они якобы уже были. Тот самый инцидент с британским эсминцем Defender украинцам подают как провокацию русских. Но это не единственная странность в статье.
В посте Telegram-канала "Расстрельный" домыслы "Апострофа" названы "фанатическими идеями военной конфронтации с Россией". Автор поражается трактовке событий с Defender, но не меньше его удивляет упоминание о событиях 25 ноября 2018 года.
"Когда украинские посудины нагло вторглись в наши территориальные воды, имела место быть "неадекватная реакция российских пограничников" на сложившийся инцидент. Пропаганда "российской агрессии" с каждым днём пробивает дно все сильнее", - констатируется в посте.

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