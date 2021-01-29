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"Пробитая голова оказалась пустой": Голованов разоблачил "избитого" на митинге за Навального
29 января 2021, 03:40 • 136 • Политика
Голованов опубликовал видео с разоблачением участника митинга за Навального, которому якобы разбили голову полицейской дубинкой. "Фейкомёт в действии. Пробитая голова оказалась просто пустой", - иронизирует журналист.
Участник митинга за Навального, которому якобы разбили голову дубинкой ОМОНа, оказался вполне себе целым и здоровым. Разоблачающее видео опубликовал журналист Роман Голованов.
Речь об одном из колоритных персонажей субботних беспорядков. Молодой человек с окровавленной повязкой на голове до хрипоты призывал к продолжению беспорядков. По легенде, травму он получил после удара полицейской дубинкой по голове.
Однако видео, снятое уже на следующий день, показало, что никаких травм или хотя бы шрамов после них на голове у парня нет. Чувствует он себя, судя по видео, также вполне прекрасно.
- комментирует видео Роман Голованов в своём Telegram-канале.
Напомним, что до, во время и после несанкционированной акции в субботу, 23 января, в соцсетях активно разгонялись всевозможные фейки с целью заставить людей принять участие в протестах и беспорядках. Например, ряд TikTok-блогеров переоделись в полицейских и на камеру сорвали с себя погоны. Также на несанкционированную акцию активно зазывали детей и подростков.
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