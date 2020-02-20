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"Пробила дно": Лауреат Нобелевской премии рассказала, как днём в Белоруссии боялись немцев, а ночью - партизан

20 февраля 2020, 20:24  •  84 • В мире
Лауреат Нобелевской премии по литературе писательница Светлана Алексиевич рассказала, как во время Великой Отечественной войны в Белоруссии днём жители боялись немцев, а ночью - партизан. Журналист и политолог Армен Гаспарян отметил, что Алексиевич совсем "пробила дно".
В интервью изданию Meduza писательница заверила, что Белоруссия - государство полицаев, в котором ей пришлось прожить всю жизнь.
При этом, по её словам, во время войны в полицаи уходили тысячи белорусов, а не "отдельные предатели".
Кроме того, Алексиевич заверила, что, работая на фашистов, полицаи в основном сидели "в своих местечках" и очень редко боролись с партизанами.
Последних она вообще сочла страшнее немцев.
"Днём жители боялись немцев, а ночью - партизан. Партизаны-то ещё и страшнее: немца можно уговорить, а партизана - никогда», - сказала писательница.
Все свои "аргументы" она подкрепила тем, что слышала когда-то от кого-то такие рассказы.
Политолог Армен Гаспарян в своем Twitter назвал заявления Алексиевич очередным "пробитием дна".
Подписчики с ним согласились, а некоторые предложили проверить книги лауреата Нобелевской премии на факт искажения истории.
"Хочет кормиться за счет славян и русских и фальсифицировать историю за западные деньги - пусть закатывает губу обратно", - написал Tin Woodman.

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