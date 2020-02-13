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"Пробегающего Путина не видели?!": В Одессе ветром снесло флаг Украины. Институт нацпамяти требует найти "агентов Кремля"
13 февраля 2020, 15:39 • 27 • Политика
В Одессе, возле печально известного Дома профсоюзов, в результате порывов ветра снесло флагшток с украинским флагом. Коммунальщики уже подтвердили "вину" ветра, предоставив запись с камер наблюдения. Несмотря на это, украинский Институт нацпамяти требует завести уголовное дело, очевидно, в надежде разыскать "агентов Кремля". "А пробегающего там Путина не видели?! Нет?!" — иронично уже беспокоятся в Сети.
В Одессе, на Куликовом поле, где находится известный трагическими событиями мая 2014 года Дом профсоюзов, в результате сильных порывов ветра снесло флагшток с жёлто-голубым флагом. По данным украинских журналистов, украинские радикалы в этот раз не проявляли в этих окрестностях никакой активности. Кроме того, версию с ветром подтвердили коммунальщики — они просто предоставили запись с камеры наблюдения. Действительно, флагшток снесло ветром.
Однако несмотря на все доказательства, "настоящие патриоты" Незалежной почувствовали причастность "агентов Кремля". В частности, Южное отделение Украинского института национальной памяти не видит ничего обыкновенного в этом случае. Руководство института требует завести уголовное дело о надругательстве над государственным символом. По словам представителей института, их сотрудники уже осмотрели место инцидента и увидели, что болты на флагштоке были "специально разболтаны". Кроме того, в окрестностях Куликова поля якобы были замечены антиукраинские листовки.
Институт требует, чтобы полиция и СБУ в обязательном порядке расследовали это происшествие.
Тем временем пользователи Сети уже не могут сдержать смеха.
"Нацики приказали завести уголовное дело против ветра и отправить иск в небесную канцелярию", — смеётся Татьяна Звагольская.
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