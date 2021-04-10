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"Проанализированы с особой тщательностью": Больше полусотни швейцарцев умерли после прививки

10 апреля 2021, 05:25  •  108 • В мире
Швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic сообщил о смерти после прививки более чем полусотни граждан. "Проанализированы с особой тщательностью", - говорят эксперты о каждом из таких случаев.
В Швейцарии после прививок был зарегистрировано 1174 проявления побочных эффектов. Из них 577 случаев после вакцины от Pfizer, 580 – после Moderna. Ещё 17 случаев отмечены без уточнений препарата.
В Swissmedic сообщили, что каждый третий из проявленных побочных эффектов был оценён как серьёзный. По данным на 6 апреля, умерли 55 человек. В основном это были пожилые люди.
"В 55 серьёзных случаях люди умерли через разные промежутки времени после вакцинации. Их средний возраст составлял 84 года, и у большинства из них уже были серьёзные заболевания. Эти случаи были проанализированы с особой тщательностью", - заверили в ведомстве.
В сообщении говорится, что у всех пациентов были инфекционные, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания дыхательных путей, которые никак не связаны с вакцинацией. Свидетельств того, что в гибели людей виноваты именно вакцины, в Швейцарии не обнаружили.
В ведомстве отметили, что аналогичные выводы были сделаны во Всемирной организации здравоохранения и надзорных органах других государств.

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