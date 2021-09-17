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"Про уродов и людей": 1,5 минуты речи Марии Захаровой перевесили "компромат на Лаврова"

17 сентября 2021, 01:15  •  31 • Политика
Команда Алексея Навального ранее опубликовала "компромат" на главу МИД. Однако полторы минуты выступления Марии Захаровой разбили в пух и прах это псевдорасследование.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова за полторы минуты разбила "навальновский" "компромат" на Сергея Лаврова. В своем телеграм-канале Захарова разместила нарезку из традиционного брифинга, где она ответила на вопрос об этом псевдорасследовании.
Захарова подписала видео лаконично: "Про уродов и людей". В опубликованной записи она дает свою оценку так называемому расследованию команды Навального, созданное на деньги западных грантов и выпущенное аккурат накануне выборов в Госдуму.
На видео официальный представитель МИД подчеркивает, что целью авторов этого опуса является уничтожение и разруха. По сути, создатели этого псведорасследование своих мотивов и не скрывают. Они, как по Геббельсу, к некой правдивой информации добавляют порцию лжи и выдают все это за истину. На таком принципе и строился весь "компромат" на Лаврова.
Захарова подчеркнула, что авторитет главы МИД России непоколебим, непререкаем. Министра уважают даже самые несговорчивые оппоненты, указала она.
"Его уважают за глубокие знания, умение работать и находить развязки даже самых сложных международных конфликтов и проблем. А еще за то, что он — человек. Так что не дождутся!" — подчеркнула Захарова.

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