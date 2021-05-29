"Про США никто не пикнул": Норвежцев возмутил бойкот НАТО

В норвежском издании вышла статья на тему инцидента, связанного с посадкой самолёта Ryanair в Белоруссии. Позицию автора поддержали читатели.

Журналист Бьёрн Нистад написал статью, в которой высказался о деле Романа Протасевича и посадке самолёта. Он отметил "бескомпромиссный подход" Лукашенко к оппозиции, а также раскритиковал позицию Запада в отношении Минска.

Многие читатели поддержали журналиста, напомнив о подобных инцидентах, которые были совершены странами НАТО.

Автор подчеркнул, что его поразило дружное осуждение европейских стран Белоруссии.

"А ведь когда то же самое сделали США, никто даже не пикнул", - заметил один из читателей.

Другой пользователь выступил в защиту Белоруссии, ведь "арестовали террориста, а затем отпустили самолёт к месту назначения".

Пользователь Аndres выразил своё мнение об арестованном сооснователе телеграм-канала NEXTA Романе Протасевиче, указав, что белорусское правительство поступило верно, ведь его участие в нацистских украинских группировках доказано.

"Печально, что народ до сих пор не вычислил этих "борцов за смену режима", - подытожили читатели.

Так, 23 мая самолёт ирландской авиакомпании, летевший по маршруту Афины - Вильнюс, вынужденно сел в аэропорту Минска: экипаж получил сообщение о минировании воздушного судна. После посадки белорусские силовики арестовали Романа Протасевича, сооснователя и главного редактора телеграм-канала NEXTA, который в Белоруссии признан экстремистским.