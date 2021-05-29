|
"Про США никто не пикнул": Норвежцев возмутил бойкот НАТО
29 мая 2021, 19:25 • 187 • Политика
В норвежском издании вышла статья на тему инцидента, связанного с посадкой самолёта Ryanair в Белоруссии. Позицию автора поддержали читатели.
Журналист Бьёрн Нистад написал статью, в которой высказался о деле Романа Протасевича и посадке самолёта. Он отметил "бескомпромиссный подход" Лукашенко к оппозиции, а также раскритиковал позицию Запада в отношении Минска.
Многие читатели поддержали журналиста, напомнив о подобных инцидентах, которые были совершены странами НАТО.
Автор подчеркнул, что его поразило дружное осуждение европейских стран Белоруссии.
"А ведь когда то же самое сделали США, никто даже не пикнул", - заметил один из читателей.
Другой пользователь выступил в защиту Белоруссии, ведь "арестовали террориста, а затем отпустили самолёт к месту назначения".
Пользователь Аndres выразил своё мнение об арестованном сооснователе телеграм-канала NEXTA Романе Протасевиче, указав, что белорусское правительство поступило верно, ведь его участие в нацистских украинских группировках доказано.
"Печально, что народ до сих пор не вычислил этих "борцов за смену режима", - подытожили читатели.
Так, 23 мая самолёт ирландской авиакомпании, летевший по маршруту Афины - Вильнюс, вынужденно сел в аэропорту Минска: экипаж получил сообщение о минировании воздушного судна. После посадки белорусские силовики арестовали Романа Протасевича, сооснователя и главного редактора телеграм-канала NEXTA, который в Белоруссии признан экстремистским.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
187
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 мая 2021, 00:05
|
23 мая 2021, 02:05
|
29 мая 2021, 06:35
|
26 мая 2021, 03:25
|
23 мая 2021, 03:55
|
27 мая 2021, 08:45
|
27 мая 2021, 00:30