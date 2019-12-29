"Про что нам будет говорить Земан? Про 68-й мы и сами помним": Сатановский без обиняков поставил Чехию на место

Политолог Евгений Сатановский отреагировал на слова чешского лидера Милоша Земана, раскритиковавшего позицию нашего МИД о событиях 1968 года. Политик также допустил, что и вовсе может отказаться от поездки в Москву на 9 мая в будущем году, поскольку расценивает позицию РФ, где осуждается признание в Чехии 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году, как "абсолютную наглость".

Сатановский в своём телеграм-канале "Армагеддоныч" без обиняков заметил, что президент Чехии, хоть и "порядочный человек, из европейских политиков - один из самых нормальных", но напоминать нам ничего не надо.

"Про 68-й мы и сами помним. И про гражданскую войну, где бывшие чехословацкие военнопленные сыграли не самую лучшую роль, в том числе в судьбе Колчака. И про золотой запас Российской Империи, в расхищении которого кое-кто из них принял активное участие. И про то, какую роль Чехословакия сыграла в вооружении Третьего рейха. И про НАШИХ военнослужащих в Чехословакии во время событий 68-го, которых там погибло столько же, сколько чехов и словаков", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что чехи почему-то предъявляют претензии именно России, а не венграм или немцам, полякам, болгарам.

"Про 3 миллиона депортированных в Венгрию и Германию и десятки тысяч убитых и покончивших с собой при Бенеше немцев и венгров Земан вспомнить не хочет? А про сто погибших в 68-м хочет? Так уж пускай вспомнит про всех! И про всё", - подчеркнул Сатановский.

Он также добавил, что сейчас Чехия оказалась под влиянием тех, кто на неё на протяжении многолетней истории покушался.

"Чехословакии больше нет. Её кто поделил? СССР? Россия? Или американцы, в сферу влияния которых теперь Чехия входит, в качестве одного из плацдармов будущей европейской войны? Или НАТО, по мнению Земана, к Чехии относится более сентиментально, чем Варшавский договор? И если Чехия из этого блока попытается выйти, её ждёт что-то лучшее, чем в 68-м?" - поставил вопрос ребром эксперт.

Он указал, что ещё в советские времена перед войной Москва пыталась спасти Чехословакию от раздела, ну а "Франция и Британия её сдали, Германия и Польша поделили". В результате оказалось, что Чехия теперь в их лагере.

Сатановский подчеркнул, что явно не России Прага должна что-то напоминать.