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"Про что нам будет говорить Земан? Про 68-й мы и сами помним": Сатановский без обиняков поставил Чехию на место
29 декабря 2019, 14:24 • 68 • Политика
Российский политолог Евгений Сатановский в своём телеграм-канале "Армагеддоныч" без обиняков поставил Чехию на место. Ранее президент Чехии Милош Земан намекнул, что может отказаться от поездки в Москву на празднование юбилея Победы. По словам Земана, причиной этих мыслей стало заявление МИД России о событиях 1968 года, которое он счёл "абсолютной наглостью". Сатановский недоумевающе отметил, что именно хочет в Москве заявить Земан. "Про 68-й мы и сами помним", - указал эксперт.
Политолог Евгений Сатановский отреагировал на слова чешского лидера Милоша Земана, раскритиковавшего позицию нашего МИД о событиях 1968 года. Политик также допустил, что и вовсе может отказаться от поездки в Москву на 9 мая в будущем году, поскольку расценивает позицию РФ, где осуждается признание в Чехии 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году, как "абсолютную наглость".
Сатановский в своём телеграм-канале "Армагеддоныч" без обиняков заметил, что президент Чехии, хоть и "порядочный человек, из европейских политиков - один из самых нормальных", но напоминать нам ничего не надо.
Он подчеркнул, что чехи почему-то предъявляют претензии именно России, а не венграм или немцам, полякам, болгарам.
Он также добавил, что сейчас Чехия оказалась под влиянием тех, кто на неё на протяжении многолетней истории покушался.
"Чехословакии больше нет. Её кто поделил? СССР? Россия? Или американцы, в сферу влияния которых теперь Чехия входит, в качестве одного из плацдармов будущей европейской войны? Или НАТО, по мнению Земана, к Чехии относится более сентиментально, чем Варшавский договор? И если Чехия из этого блока попытается выйти, её ждёт что-то лучшее, чем в 68-м?" - поставил вопрос ребром эксперт.
Он указал, что ещё в советские времена перед войной Москва пыталась спасти Чехословакию от раздела, ну а "Франция и Британия её сдали, Германия и Польша поделили". В результате оказалось, что Чехия теперь в их лагере.
Сатановский подчеркнул, что явно не России Прага должна что-то напоминать.
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