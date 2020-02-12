"Призывал "резать русню" и был освобождён: примеры оскорбительных призывов в Белоруссии привёл Безпалько

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с Царьградом прокомментировал информацию, распространённую Telegram-каналом "Незыгарь". В частности, источник канала разгласил подробности беседы президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в "Бочаровом ручье" в Сочи.

"Белорусской стороне передали справку о подрывной деятельности националистов, вытеснении русского языка на уличных вывесках и тенденциозности публикаций в белорусских СМИ в отношении России", - сообщал автор канала.

Безпалько заявил, что подрывная деятельность националистов в Белоруссии в отношении России действительно ведётся. В частности, он может привести конкретные примеры притеснений за использование русского языка.

"Но эти примеры очень сильно отличаются от Украины тем, что раньше на Украине всё-таки пытались каким-то образом сдерживать подобного рода давление, движение, а в Белоруссии, наоборот, сейчас всё больше и больше поощряют подобного рода акции и, соответственно, преследования. Причём со стороны государства. То есть происходит смычка националистов с государством. Что касается конкретных примеров: несколько человек, например, оштрафовали за то, что они использовали русский язык в ответах на официальные обращения граждан", - пояснил Безпалько.

Он напомнил и об инциденте с избиением Сергея Лановенко - за то, что тот ходил в футболке с символикой Донецкой народной республики.

"При этом милиция отказывалась возбуждать уголовное дело. И только после того как в средствах массовой информации, в блогах эту тему предали широкой огласке, там как-то начали двигаться. Но, по большому счёту, никак не продвинулись. Что ещё могу сказать. В Белоруссии, например, осудили пророссийских публицистов Сергея Шиптенко, Дмитрия Алимкина и Юрия Павловца за разжигание якобы межнациональной розни. Хотя такового не было, и это доказано - не было", - продолжает эксперт.

В то же время, обращает внимание он, господина Пальчиса, который призывал "резать русню", освободили в зале суда.

"А в декабре митинги, которые были направлены против интеграции и содержали оскорбительные призывы и лозунги в адрес России и русского народа, тоже не посчитали разжиганием. То есть здесь совершенно очевидно, что националисты и белорусская власть работают вместе. Причём здесь основным игроком является именно белорусская власть, и, конечно же, её главный бенефициар - президент Лукашенко, который выстроил совершенно авторитарную, автократическую систему власти", - заключил эксперт.

В то же время, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш категорически не согласился с тем, что в Белоруссии царят подобные антироссийские настроения. Подобные сообщения являются частью кампании, в ходе которой белорусы были вытеснены с части значимых российских рынков, считает собеседник Царьграда. В деталях о его позиции мы говорим здесь.