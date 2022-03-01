"Призраков Киева" станет больше": Украине пожертвовали 70 самолётов. Но с условием

Болгария, Польша и Словакия передают Украине 70 военных самолётов (МиГ-29 и Су-25), утверждают в ВМС Незалежной, заявив, что "призраков Киева" теперь станет больше". Но есть условие по базированию военной техники.

О том, какие именно военные самолёты и от кого пожертвуют Украине, сообщается на странице в Facebook пресс-службы Военно-морских сил ВСУ.

"Призраков Киева" теперь станет больше!" - хвастаются в украинских ВМС, утверждая, что для украинской армии "партнёры" передадут аж 70 самолётов - МиГ-29 и Су-25.

В частности, в сообщении указывается, что 16 МиГ-29 и 14 Су-25 пожертвует Болгария, ещё 28 штук МиГ-29 - Польша и 12 самолётов МиГ-29 - Словакия.

Однако есть условие по базированию. Военные аэродромы Незалежной, напомним, были уничтожены в рамках спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Так что те самолёты, что были пожертвованы Украине другими странами, смогут базироваться на польских аэродромах, с которых, как утверждается, "украинские лётчики будут выполнять боевые задачи".