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"Призраки" стали грудой металла: Минобороны России сообщило о зачистке неба от ВСУ

06 марта 2022, 14:25  •  317 • Политика
Придуманные украинской пропагандой "призраки" на деле с неумолимой скоростью превращаются в груду металла. Минобороны России сообщило о зачистке неба от ВСУ.
По данным официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, за прошедшие сутки в ходе освободительной спецоперации на Украине вооружённые силы России продолжили наносить точечные удары по военным объектам украинских боевиков. За 24 часа наши войска сбили десять единиц воздушной техники ВСУ, среди которой: четыре самолёта Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля, один Су-25 в районе Нежина, два вертолёта Ми-8 в районе Киева. Также были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов противника, в том числе "Байрактар ТБ-2".
Также русские войска поразили три зенитных ракетных комплекса "Бук М1" и три радиолокационных станции ВСУ. Также высокоточным оружием большой дальности был выведен из рабочего состояния аэродром ВВС Украины в Староконстантинове.
Напомним, что ранее главный рупор Демпартии США, газета New York Times, открыто признала, что украинцы распространяют откровенные фейки, о чём рассказал юрист. Речь идёт об истории "Призрак Киева", которая популярна среди украинцев.
В этой истории рассказывается, что украинский лётчик якобы в одиночку сбил несколько русских истребителей. New York Times честно говорит, что эта история вызывает сомнения. Но тут же пытается оправдать вбросы и фейки Украины тем, что Киев таким способом поднимает "боевой дух".

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