|
"Призовите к ответу за бесчинства": Кадыров потребовал остановить беспредел в США
02 июня 2020, 10:55 • 19 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от властей США остановить беспредел, творящийся в их стране. "Призовите к ответу за бесчинства", - попросил он, обратившись уже к международным организациям.
В своём Telegram-канале Кадыров признался, что за ситуацией в США наблюдает с ужасом. Он рассказал подписчикам о самосуде, который вершат посреди улиц американских городов полицейские. Глава Чечни также отметил, что бездействие властей возмущает людей во всём мире.
"Требую от властей Соединённых Штатов Америки остановить этот беспредел!", - написал Рамзан Кадыров.
Он также потребовал призвать к ответу всех тех, кто нарушает права человека, причём сделать это немедленно. Второе обращение относилось к международным организациям и Организации объединённых наций в первую очередь.
По его словам, нужно срочно прекратить эту практику, когда происходят казни без решения суда и нарушаются права и свободы человека. В отношении официального Вашингтона ООН должна вмешаться и "принять действенные меры".
"Призовите их к ответу за творимые бесчинства", - добавил глава Чечни.
19
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 мая 2020, 05:55
|
31 мая 2020, 07:55
|
30 мая 2020, 16:55
|
28 мая 2020, 01:55
|
01 июня 2020, 00:55
|
28 мая 2020, 04:55
|
26 мая 2020, 15:55