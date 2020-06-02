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"Призовите к ответу за бесчинства": Кадыров потребовал остановить беспредел в США

02 июня 2020, 10:55  •  19 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от властей США остановить беспредел, творящийся в их стране. "Призовите к ответу за бесчинства", - попросил он, обратившись уже к международным организациям.
В своём Telegram-канале Кадыров признался, что за ситуацией в США наблюдает с ужасом. Он рассказал подписчикам о самосуде, который вершат посреди улиц американских городов полицейские. Глава Чечни также отметил, что бездействие властей возмущает людей во всём мире.
"Требую от властей Соединённых Штатов Америки остановить этот беспредел!", - написал Рамзан Кадыров.
Он также потребовал призвать к ответу всех тех, кто нарушает права человека, причём сделать это немедленно. Второе обращение относилось к международным организациям и Организации объединённых наций в первую очередь.
По его словам, нужно срочно прекратить эту практику, когда происходят казни без решения суда и нарушаются права и свободы человека. В отношении официального Вашингтона ООН должна вмешаться и "принять действенные меры".
"Призовите их к ответу за творимые бесчинства", - добавил глава Чечни.

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