"Призовите к ответу за бесчинства": Кадыров потребовал остановить беспредел в США

В своём Telegram-канале Кадыров признался, что за ситуацией в США наблюдает с ужасом. Он рассказал подписчикам о самосуде, который вершат посреди улиц американских городов полицейские. Глава Чечни также отметил, что бездействие властей возмущает людей во всём мире.

"Требую от властей Соединённых Штатов Америки остановить этот беспредел!", - написал Рамзан Кадыров.

Он также потребовал призвать к ответу всех тех, кто нарушает права человека, причём сделать это немедленно. Второе обращение относилось к международным организациям и Организации объединённых наций в первую очередь.

По его словам, нужно срочно прекратить эту практику, когда происходят казни без решения суда и нарушаются права и свободы человека. В отношении официального Вашингтона ООН должна вмешаться и "принять действенные меры".

"Призовите их к ответу за творимые бесчинства", - добавил глава Чечни.