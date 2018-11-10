"Признайтесь во всем": Австрия потребовала от России сотрудничества по делу "русского шпиона"

Австрия потребовала от России сотрудничества в деле арестованного отставного полковника, которого подозревают в работе на российскую разведку. В Австрии утверждают, что сотрудничать с российской разведкой полковник перестал буквально за несколько месяцев до ареста.

Соответствующее заявление сделала глава МИД Австрии Карин Кнайсль по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ее слова приводит издание OE24.

Кнайсль, по данным газеты, попросила от Лаврова «полного сотрудничества» при расследовании этого дела. Лавров, в свою очередь, в разговоре с Кнайсль заявил о недопустимости выдвижения публичных бездоказательных обвинений в ситуации с экс-полковником ВС Австрии.

Напомним, что накануне стало известно, что в Австрии задержан отставной полковник австрийской армии, который, как утверждается, сотрудничал с российской разведкой с 90-х годов. За это он, якобы, получил 300 тысяч евро. Отметим, что по сообщениям австрийских СМИ сам задержанный уже признал свою вину.

Позже стало известно, что прокурор Зальцбурга арестовал военного. Ему грозит до 10 лет заключения. Полковник, якобы, сотрудничал с России на протяжении нескольких десятилетий.

«Мы должны проинформировать вас: у Австрии есть подозрение, что отставной полковник австрийских Вооружённых сил на протяжении многих лет работал с российской разведслужбой. По нашим данным, это началось в 1990-е и продолжалось до 2018 года», — цитирует Курца РИА Новости.