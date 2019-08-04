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"Признание Крыма - пощёчина политике США": В Госдуме ответили на заявления главы Госдепа Майка Помпео
04 августа 2019, 16:39 • 62 • Политика
В Госдуме ответили на слова госсекретаря США Майка Помпео о возвращении Крыма в состав Украины. "Даже если Украина сама признает Крым, в Вашингтоне не согласятся, так как это пощечина всей жандармской политике США", - прокомментировал заявление главы депутат от Крыма Руслан Бальбек.
Госсекретарь США Марк Помпео заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины. Слова прозвучали во время беседы главы Госдепа в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона". На заявление госсекретаря США ответил депутат Госдумы России от Крыма Руслан Бальбек.
Он добавил, что Госдеп США активно сотрудничает с новыми властями Украины. Стенограмма беседы была опубликована на сайте американского ведомства.
Он отметил, что по мнению американского истеблишмента, в мире нет места национальным интересам России. По мнению властей США, на планете может быть только один доминант, который имеет право указывать остальным, как определять международную политику.
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