"Признали очевидное": Западная пресса назвала Россию "крупным игроком" на Ближнем Востоке

Первый четырехсторонний саммит по Сирии продемонстрировал, что Россия является крупным игроком на Ближнем Востоке, считает западная пресса.

Западная пресса считает, что завершившийся четырехсторонний саммит по Сирии продемонстрировал возможности России как крупного политического игрока на Ближнем Востоке.

Об этом пишет сразу несколько крупнейших западных изданий. Так, The Wall Street Journal написал, что саммит позволил России укрепить свои позиции в регионе и продемонстрировал, что наша страна является крупным игроком.

В то же время Le Figaro называет сам завершившийся саммит беспрецедентным.

Напомним, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его западными коллегами Реджепом Тайипом Эрдоганом, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном прошли в Стамбуле.

Сами переговоры шли более 3 часов. Подобная встреча первая в таком формате.