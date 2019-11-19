"Признали наше право": Эрдоган заявил Трампу в лицо о покупке российских С-400

Президент Турции в эфире телеканала NTV заявил, что не откажется от покупки российских зенитных ракетных систем С-400. Тайип Эрдоган говорит, что "это невозможно", передает ТАСС. Лидер Турции заявил об этом Дональду Трампу во время переговоров в Вашингтоне.

"Мы объяснили Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400. Я рассказал Трампу о том, как Турция пришла к покупке систем С-400, и он признал наше право", - говорит турецкий политик.

Отношения Турции и США накалились из-за закупок российских систем ПВО летом 2019 года. Американцы настаивали, что нужно отказаться от сделки и остановить свой выбор на американских комплексах Patriot. Турции грозили санкциями, но страна отказалась идти на уступки.

Во время поездки Эрдогана в США в начале ноября речь снова зашла о покупке российских ракет. По данным издания Washington Post, глава США предложил турецкому коллеге сделку на 100 миллиардов долларов и разрешение ситуации с санкциями, которыми угрожала американская сторона.