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"Признали наше право": Эрдоган заявил Трампу в лицо о покупке российских С-400
19 ноября 2019, 22:09 • 11 • В мире
Турция всё-таки закупит российские ракетные системы С-400. Президент страны Тайип Эрдоган заявил об этом в лицо американскому коллеге Дональду Трампу во время переговоров в Вашингтоне, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV. По словам Эрдогана, США "признали наше право".
Президент Турции в эфире телеканала NTV заявил, что не откажется от покупки российских зенитных ракетных систем С-400. Тайип Эрдоган говорит, что "это невозможно", передает ТАСС. Лидер Турции заявил об этом Дональду Трампу во время переговоров в Вашингтоне.
"Мы объяснили Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400. Я рассказал Трампу о том, как Турция пришла к покупке систем С-400, и он признал наше право", - говорит турецкий политик.
Отношения Турции и США накалились из-за закупок российских систем ПВО летом 2019 года. Американцы настаивали, что нужно отказаться от сделки и остановить свой выбор на американских комплексах Patriot. Турции грозили санкциями, но страна отказалась идти на уступки.
Во время поездки Эрдогана в США в начале ноября речь снова зашла о покупке российских ракет. По данным издания Washington Post, глава США предложил турецкому коллеге сделку на 100 миллиардов долларов и разрешение ситуации с санкциями, которыми угрожала американская сторона.
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