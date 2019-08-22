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"Признак слабости": ЕС выступил против возвращения России в "G7"

22 августа 2019, 13:39  •  38 • Политика
ЕС выступает против возвращения России в "большую семерку", сообщил источник журналистам. "Признак слабости", - говорят европейские чиновники.
Стало известно о том, что источник в Брюсселе сообщил о недовольстве ЕС предложением вернуть Россию в "большую семерку".
По словам источника, ЕС настаивает, что те причины, которые якобы "привели к ее исключению из этого формата", не исчезли по сегодняшний день. А это значит, по мнению европейских чиновников, что РФ возвращать в формат G7 никак нельзя.
"Приглашение РФ на встречи семерки без условий было бы контрпродуктивным, - цитирует РИА Новости собеседника. - Это признак слабости".
Ранее украинский МИД выпустил заявление, что Незалежная озабочена тем, что Россия может вернуться в G7.
"Мы просим лидеров стран большой G7 придерживаться своей фундаментальной позиции и объединить усилия, чтобы заставить агрессора уважать мировой порядок", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.

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