"Признак слабости": ЕС выступил против возвращения России в "G7"

Стало известно о том, что источник в Брюсселе сообщил о недовольстве ЕС предложением вернуть Россию в "большую семерку".

По словам источника, ЕС настаивает, что те причины, которые якобы "привели к ее исключению из этого формата", не исчезли по сегодняшний день. А это значит, по мнению европейских чиновников, что РФ возвращать в формат G7 никак нельзя.

"Приглашение РФ на встречи семерки без условий было бы контрпродуктивным, - цитирует РИА Новости собеседника. - Это признак слабости".

Ранее украинский МИД выпустил заявление, что Незалежная озабочена тем, что Россия может вернуться в G7.

"Мы просим лидеров стран большой G7 придерживаться своей фундаментальной позиции и объединить усилия, чтобы заставить агрессора уважать мировой порядок", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.