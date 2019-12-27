"Признак скорого крушения": Крымскому мосту поставили "чёрную метку"

"Вы будете смеяться, но они опять", - такую запись сделал у себя на страницах в Сети политолог и публицист Армен Гаспарян, не удержавшись от иронии в адрес украинских СМИ, пророчащих Крымскому мосту крушение.

Фото: скриншот twitter/A_Gasparyan

Эксперт обратил внимание на публикацию в "Обозревателе", известном своим русофобским подходом и неоднократным пророчеством "разрушения" Крымского моста. СМИ опубликовало новость под заголовком: "Чёрная метка!" Замечен признак скорого крушения Крымского моста". Так украинские журналисты отреагировали на публикацию одного из известных сетевых троллей о поездке британского журналиста Грэма Филлипса по Крымскому мосту после открытия железнодорожной его части.

В частности, интернет-пользователь RoksolanaToday&Крым25% у себя в Twitter опубликовал предупреждение "мостику", приложив к твиту фото Грэма с главой ДНР Александром Захарченко, ополченцами Арсеном Павловым (позывной Моторола) и Михаилом Толстых (позывной Гиви), а также с доктором Лизой (врач, правозащитник Елизавета Глинка). Все они, напомним, погибли. Ополченцы были подло убиты во время терактов, а доктор Лиза разбилась во время авиакатастрофы.

"Это все знают – Грэмка как черная метка! Мостик, это для тебя!" - говорится в провокационном сообщении в Twitter.