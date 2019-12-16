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"Признаем геноцид индейцев": Эрдоган пригрозил новым ответом США, помимо закрытия военной базы
16 декабря 2019, 17:39 • 61 • В мире
Реджеп Эрдоган пригрозил Вашингтону, что в ответ на признание американским cенатом геноцида армян в Османской империи в 1915 году парламент Турции вполне может принять резолюцию о том, что при колонизации Америки был допущен геноцид индейцев. Немногим ранее президент Турции заявил, что Анкара может закрыть базы Инджирлик и Кюреджик для американских военных. Так Эрдоган готов ответить на угрозы США ввести антитурецкие санкции из-за приобретения С-400.
На прошлой неделе Сенат США воткнул "сразу два ножа в спину" Турции: 12 декабря сенат без единого голоса против, включая заблокировавшего в ноябре резолюцию Грэма, принимает резолюцию о геноциде армян в Османской империи. Пока резолюция не получила одобрения Дональда Трампа, поэтому турецкие эксперты рассчитывают на его "добрую волю" и вето президента.
Тем не менее МИД Турции принятую Сенатом США резолюцию резко осудил. Не промолчал и президент Эрдоган.
Немногим ранее турецкий лидер заявлял, что у Анкары есть чем ответить на санкции США, связанные с покупкой российских комплексов С-400. Речь шла о закрытии для американских военных баз Инджирлик и Кюреджик.
Как известно, авиабазу Инджирлик, расположенную в южной турецкой провинции Адана, используют американские военно-воздушные силы. В районе Кюреджик (провинция Малатья) расположена американская РЛС раннего оповещения о нападении ракет. Она является составляющей всей системы ПРО НАТО в Европе.
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