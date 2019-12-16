"Признаем геноцид индейцев": Эрдоган пригрозил новым ответом США, помимо закрытия военной базы

На прошлой неделе Сенат США воткнул "сразу два ножа в спину" Турции: 12 декабря сенат без единого голоса против, включая заблокировавшего в ноябре резолюцию Грэма, принимает резолюцию о геноциде армян в Османской империи. Пока резолюция не получила одобрения Дональда Трампа, поэтому турецкие эксперты рассчитывают на его "добрую волю" и вето президента.

Тем не менее МИД Турции принятую Сенатом США резолюцию резко осудил. Не промолчал и президент Эрдоган.

"Мы открыли более миллиона документов о событиях 1915 года. Приезжайте, изучайте. Мы говорим с документами в руках. Нам также нужно выступать против вас с такими же решениями нашего парламента. И мы это будем делать. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке? Это позорная страница США", - цитирует слова президента Турции, сказанные в эфире телеканала A Haber, РИА "Новости".

Немногим ранее турецкий лидер заявлял, что у Анкары есть чем ответить на санкции США, связанные с покупкой российских комплексов С-400. Речь шла о закрытии для американских военных баз Инджирлик и Кюреджик.

"Для обеих сторон очень важно, чтобы США не предпринимали шагов, которые будет невозможно исправить в наших отношениях. Конечно, Турция даст ответ на любые санкции США. Мы сядем и решим. Если нужно будет, то закроем и Инджирлик, и Кюреджик", - сказал Эрдоган в эфире телеканала A Haber.

Как известно, авиабазу Инджирлик, расположенную в южной турецкой провинции Адана, используют американские военно-воздушные силы. В районе Кюреджик (провинция Малатья) расположена американская РЛС раннего оповещения о нападении ракет. Она является составляющей всей системы ПРО НАТО в Европе.