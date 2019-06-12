"Прижился" ли День России как полноценный праздник?

«Прижился» ли в России праздник, который является одним из главных в списке государственных – День России? Речь об отношении народа, граждан. Сам праздник отмечается сегодня – 12 июня. А вопрос о «приживаемости» остаётся открытым с момента учреждения этого праздника, изначально именовавшегося Днём принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, – с 1992 года.С одной стороны, сам официоз обязывает считать 12 июня главным праздником страны. Однако для миллионов россиян сегодняшний день воспринимается не более чем обычный выходной (а многие сегодня работают). Причём было бы странно обвинять упомянутые миллионы россиян в отсутствии патриотизма.Дело в том, что вызывает определённые сомнения точка отсчёта главного государственного праздника – день принятия той самой Декларации о суверенитете России в 1990 году. Де-юре ещё существовал СССР, но вдруг понадобилась акцентуализация понятий «суверенитет», «независимость». От кого конкретно все мы стали суверенными при учёте того, что через год-другой во властных коридорах и кабинетах стали заседать и представители иностранного корпуса «друзей-советников», большой вопрос. Настолько большой, что на него сложно ответить и спустя 29 лет со дня принятия той декларации.Ещё сложнее ответить на этот вопрос, если вчитаться в текст декларации. Один из примеров – пункт 3, который гласит, что носителем суверенитета и источником государственной власти в стране является многонациональный народ.А где же оказалось мнение этого «источника», когда проводился «переучёт» результатов референдума о сохранении Советского Союза. С экранов телевизоров, с трибун съездов лились благостные заявления о том, что пришла наконец-то эпоха подлинного народовластия. Но в реальности сразу же – полное игнорирование мнения народа о том, что народ огромной страны хочет жить в единстве и согласии, а не отгораживаться друг от друга границами. Политики той эпохи, видимо, решили, что народ ещё «не подкован в должной мере, чтобы взять на себя функции основного источника власти». А потому мнение народа – результаты референдума - отправили в дальний ящик стола.Возможно, именно по этой причине главный государственный праздник страны у многих россиян не вызывает по-настоящему праздничных эмоций. А праздничные эмоции – дело такое. Их появления директивами сверху добиваться сложно. Тут повод нужен.