"Приём обкраденного Шпака из "Ивана Васильевича": Сатановский - об "ограбленных" украинцах и унитазах

Евгений Сатановский хлестко прошёлся по заявлениям украинского военного руководства. Эксперт посмеялся, что моряков погнали на провокацию к Крымскому мосту на "ржавых лайбах".

"Но поскольку своего металлолома у нас в портах достаточно, плавсредства вернули туда, откуда их пригнали. И началось. Оказывается, унитазов на них нет. Где унитазы?! - спрашивает мировая общественность в лице незалежного начальства. Ответить на этот вопрос трудно. Поскольку изучить обустройство корабельных гальюнов на маломерном флоте 70-х годов постройки, прошедшем почти треть века украинской независимости, удавалось в жизни не каждому. Не претендуя на истину в конечной инстанции, предположим, что реализуется приём обкраденного Шпака из "Ивана Васильевича". У которого куртка замшевая и прочие утерянные предметы личного пользования по мере развития отношений с милицией росли в числе, как яблоки в урожайный год", - написал Евгений Сатановский на своем tg-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Эксперт предположил, что украинское начальство озабочено ремонтом в казённых квартирах и на дачах родственников на "Львовщине, Днепропетровщине или Ровенщине". И поэтому сантехника не помешает.

"Так уточнили бы хотя бы страну происхождения, цвет и уровень оформления утерянных ими унитазов. Ручки смыва золочёные были или хромированные? Бачки какого исполнения и размера? Сидушки из благородных сортов дерева или как? И что конкретно входило в набор сантехники на каждом судёнышке, которого они недосчитались? Ванна, там, эмалированная полуторная с джакузи, душевая с гидромассажем, столик мраморный со встроенной раковиной, комоды для гигиенических средств с инкрустированной столешницей и набором прокладок внутри, вешалки для халатов и полотенец или ещё чего? Какие пропали зеркала и светильники? Сколько было туалетной бумаги и какой мягкости? Потому что если выкатывать претензии, то чего же так поверхностно, без фантазии?" - комментирует Сатановский..

Учёный-востоковед считает, что иск без конкретики стыдно будет отправлять в Гаагский суд. В конце эксперт сменил шутливый тон на серьёзный и грустно заметил, что сочувствует Украине. Которая из страны превратилась "в не пойми что". Причём все это украинцы сделали своими руками, без вмешательства врагов.

Главком ВМС Украины Игорь Воронченко обвинил нашу страну в воровстве лампочек и унитазов с возвращённых кораблей. По словам главкома, своим ходом корабли не двигались, потому что "русские их угробили". Мол, "кляти москали" поснимали c катеров даже плафоны, розетки, лампочки и унитазы. "Мы теперь покажем всему миру варварское отношение русских к этому", - резюмировал Воронченко.

В ответ ФСБ опубликовала видео судов и подписания акта приёмки-передачи. На кадрах суда в идеальном состоянии, унитазы - на месте.