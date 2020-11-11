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"Приятная манера говорить, но...": Переводчик вспомнил странный ход Байдена на встрече с Громыко

11 ноября 2020, 23:15  •  115 • Политика
Российский переводчик Виктор Прокофьев рассказал о встрече Джо Байдена с главой президиума Верховного совета СССР Андреем Громыко и вспомнил странный ход американского политика.
По словам Прокофьева, который 10 лет проработал при советском МИД, Байден в целом произвёл приятное впечатление, поскольку имел хорошо поставленную речь. Однако при этом он почему-то пришёл на переговоры с сыном, что было крайне необычно для политики того времени.
У Байдена приятная манера говорить, хорошая подача, не труден в переводе. Для себя я отметил, что он пришёл на переговоры с сыном - это было очень необычно для тех лет и для той среды, - рассказал переводчик "Медузе".
Он пояснил, что Байден в то время возглавлял сенатский комитет по международным делам. В СССР он прибыл, чтобы обсудить с Громыко ратификацию Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Прокофьев добавил, что сам Громыко хорошо говорил по-английски и всегда внимательно слушал перевод. Если он замечал неточность, то поправлял переводчиков.
Напомним, что, согласно предварительным данным, Джо Байден набрал наибольшее число голосов на прошедших президентских выборах в США. Лидеры Франции, Германии, Канады, Израиля, Индии и Украины уже поздравили кандидата от демократов с победой. Однако соперник Байдена Дональд Трамп намерен оспорить результаты голосования, утверждая, что в ряде штатов допущены фальсификации. Речь идёт о появлении или исчезновении бюллетеней, о голосовании "мёртвых душ", а также об участии в выборах приезжих избирателей из соседних штатов.

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