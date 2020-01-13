"Привыкли жить за наш счёт": У русских в Абхазии "отжимали бизнес", и раскол стал ошибкой "местных элит" - Мирзаян

Парламент Абхазии назначил премьер-министра страны Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента. В то же время сложивший с себя полномочия президента Абхазии Рауль Хаджимба не станет принимать участие в очередных выборах. Однако, по словам его представителей, он продолжит участие в политической жизни. Решения приняты после серии акций протеста в республике.

Царьград в беседе с экспертами пытается прояснить политические движения в Абхазии. Так, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян отметил, что сегодняшние проблемы - это следствие цепочки событий. В Абхазии есть свои реалии, на которые власти не обращали внимания, поскольку "республика живёт за счёт России, в прямом смысле этого слова", но "никто не хочет заниматься экономикой, привлекать иностранных инвесторов".

"То есть, грубо говоря, местные элиты привыкли жить за наш счёт и не готовы существовать как-то по-другому. "Не готовы" здесь ключевая фраза. И второй момент - власть реально не борется с криминалом, со всякими серыми схемами", - поясняет эксперт.

Сегодня, на волне протестных настроений, часто можно услышать тезис о том, что "Россия должна навести порядок в Абхазии". Геворг Мирзаян считает, что это сложное заявление - есть в нём доля правды, но надо понимать, что мы говорим о суверенном государстве. И даже приход российского бизнеса в Абхазию, как отметил эксперт, отозвался печальными последствиями.

"Мы же прекрасно знаем, как абхазские элиты относятся, в принципе, к тому, что кто-то им начинает что-то сверху указывать, как жить. Реакция на это у местных крайне негативная. И начинается недовольство, начинаются разговоры о том, что, мол, москвичи вмешиваются в нашу жизнь, скупают у нас землю и так далее. Вспомните историю, как российский бизнес пытался прийти туда и работать, в том числе принося деньги бюджету республики через налоги. К чему это приходило? К тому, что у наших бизнес отжимали, а власти ничего не делали для защиты. Вот и всё. Поэтому туда никто, в общем-то, не приходит", - рассказывает Мирзаян.

Поэтому если и говорить о роли Москвы в наведении порядка, то она может быть только опосредованной, дал понять эксперт.