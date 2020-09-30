"Привык переносить на ногах": Порошенко решил изменить образ жизни из-за COVID-19

На своей странице в Twitter Порошенко сообщил, что ему пришли результаты теста на COVID-19. Коронавирус обнаружен.

"За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах", - признался политик.

Он пояснил, что коронавирус коварнее, чем другие заболевания, поэтому курс лечения ему приходится проходить дома. Порошенко выразил сожаление, что прерывает тур по регионам.

На Украине свыше четырёх тысяч человек умерли от коронавируса. Всего зафиксировано почти 205 тысяч случаев инфицирования.