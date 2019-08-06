Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Илон Маск отвлекает внимание от очередной неудачи (Руслан Осташко)
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Дешёвая и популярная британская игра про ползающих русских: Баранец о том, как в...
Алексиевич решила хайпануть и заявила, что "ИЗ ЭТИХ" (Руслан Осташко)
Главная / В мире

"Приводить в исполнение быстро, убедительно и без задержек": Трамп потребовал ввести смертную казнь за массовые убийства

06 августа 2019, 04:24  •  81 • В мире
Дональд Трамп дал поручение Минюсту США, в котором потребовал как можно быстрее разработать необходимые меры для введения высшей меры наказания за массовые убийства и прочие преступления, совершенные на почве ненависти. "Приводить их в исполнение надо быстро, убедительно и без задержек", - уверен президент США.
Об этом американский лидер сообщил в телевизионном обращении, с которым выступил после двух массовых расстрелов, произошедших в Техасе и Огайо в минувшее воскресенье.
Республиканец Дональд Трамп, которого демократы громко обвиняют в "расизме", заявил о том, что американцы должны "осудить фанатизм, расизм и проявления "превосходства белых". Об этом президент сказал после того, как техасская полиция пришла к выводу о том, что возможным убийством 22 человек в Эль-Пасо "могла быть расовая ненависть".
Более того, 21-летний белый парень, которому уже предъявлено обвинение в субботней стрельбе в Техасе, незадолго до этого публиковал в соцсети расистские и антииммигрантские манифесты.
В связи с этим, передает Reuters, глава государства также заявил о необходимости ужесточения мониторинга интернета и реформирования законов, связанных с вопросами психического здоровья. "Лучше заранее обнаружить психически неуравновешенных людей, которые способны на насилие", - уверен Трамп. Кроме того, общество должно иметь гарантии, что такие лица не только своевременно получают лечение, но и при необходимости их "изолируют от общества".
Напомним, в воскресенье в торговом центре города Эль-Пасо (штат Калифорния) неизвестный открыл стрельбу из винтовки. Жертвами преступника стали 22 человека, более 20 получили огнестрельные ранения.
Немного позднее произошла стрельба у бара в центре Дейтона (штат Огайо). В результате новой стрельбы погибли минимум 10 человек и ещё 16 получили ранения, сообщают местные СМИ.
В этот же день прозвучали выстрелы в Чикаго, где при двух нападениях погибли три человека, а 37 получили ранения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
05 августа 2019, 15:09
«В плену рестрикций»: Минфин США назвал дату вступления в силу новых антироссийских санкций
06 августа 2019, 00:54
«Не спешат на помощь»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о позиции союзников США по ситуации в Ормузском проливе
05 августа 2019, 18:39
С-400 «окрылили» Эрдогана. Турция готовится выгнать союзников США из Сирии
05 августа 2019, 15:24
Бить Сирию – без спроса России? Израиль заявляет о своем новом праве - Al Mohrar Media
05 августа 2019, 08:54
"Законными способами не получится": Будущий спикер Рады рассказал, как он представляет возвращение Донбасса
06 августа 2019, 04:24
"Пусть уберут свои провокационные плакаты": В Венгрии призвали к бойкоту Coca-Cola из-за пропаганды секс-меньшинств
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 августа 2019, 01:09
Захарова не напугала? МИД Германии не стал менять свою позицию по "мирным митинг...
06 августа 2019, 01:09
Британия снова покусилась на полномочия России в ПАСЕ: Глава британской делегации обе...
06 августа 2019, 01:09
Алексиевич решила хайпануть и заявила, что "ИЗ ЭТИХ" (Руслан Осташко)
06 августа 2019, 01:09
Болгария и Румыния в ЕС: Попрошайки и проститутки (Голос Германии)
06 августа 2019, 00:54
«Не спешат на помощь»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о позиции союзников С...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 августа 2019, 12:09
"Станет уроком для всех "шутников": В Росгвардии дали жесткий ответ на провокацию "Макса Стеклова", угрожавшего детям силовиков
03 августа 2019, 21:09
Посол США пошел? Джону Хантсману выписали "билет в один конец" - из Москвы домой
02 августа 2019, 01:09
Одесса не сдает русский язык и шутит над Зеленским
31 июля 2019, 14:54
Заседание по Донбассу началось в Минске
31 июля 2019, 11:39
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
31 июля 2019, 08:39
Американцы напуганы. Российская армия преображается
03 августа 2019, 01:24
«Нанесла сильное оскорбление»: обвиняемый в убийстве петербургской активистки Григорьевой дал признательные показания
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.