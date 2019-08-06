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"Приводить в исполнение быстро, убедительно и без задержек": Трамп потребовал ввести смертную казнь за массовые убийства
06 августа 2019, 04:24 • 81 • В мире
Дональд Трамп дал поручение Минюсту США, в котором потребовал как можно быстрее разработать необходимые меры для введения высшей меры наказания за массовые убийства и прочие преступления, совершенные на почве ненависти. "Приводить их в исполнение надо быстро, убедительно и без задержек", - уверен президент США.
Об этом американский лидер сообщил в телевизионном обращении, с которым выступил после двух массовых расстрелов, произошедших в Техасе и Огайо в минувшее воскресенье.
Республиканец Дональд Трамп, которого демократы громко обвиняют в "расизме", заявил о том, что американцы должны "осудить фанатизм, расизм и проявления "превосходства белых". Об этом президент сказал после того, как техасская полиция пришла к выводу о том, что возможным убийством 22 человек в Эль-Пасо "могла быть расовая ненависть".
Более того, 21-летний белый парень, которому уже предъявлено обвинение в субботней стрельбе в Техасе, незадолго до этого публиковал в соцсети расистские и антииммигрантские манифесты.
В связи с этим, передает Reuters, глава государства также заявил о необходимости ужесточения мониторинга интернета и реформирования законов, связанных с вопросами психического здоровья. "Лучше заранее обнаружить психически неуравновешенных людей, которые способны на насилие", - уверен Трамп. Кроме того, общество должно иметь гарантии, что такие лица не только своевременно получают лечение, но и при необходимости их "изолируют от общества".
Напомним, в воскресенье в торговом центре города Эль-Пасо (штат Калифорния) неизвестный открыл стрельбу из винтовки. Жертвами преступника стали 22 человека, более 20 получили огнестрельные ранения.
Немного позднее произошла стрельба у бара в центре Дейтона (штат Огайо). В результате новой стрельбы погибли минимум 10 человек и ещё 16 получили ранения, сообщают местные СМИ.
В этот же день прозвучали выстрелы в Чикаго, где при двух нападениях погибли три человека, а 37 получили ранения.
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