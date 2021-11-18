"Привитые тоже тяжело болеют и умирают": Сенатор дал успокаивающее интервью

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый проанализировал, какие страхи и предубеждения мешают русским активнее прививаться, и привёл контраргументы к основным доводам антиваксеров.

В том числе Владимир Круглый высказался на тему действенности вакцины от коронавируса. Как известно, вакцина - возможность сберечь себя от тяжёлого течения ковида. Однако один из главных тезисов противников вакцинации гласит: "Привитые тоже тяжело болеют и умирают".

Сенатор подчеркнул, что утверждение не соответствует действительности. Безусловно, вакцинация не является гарантией полного спасения от коронавируса. Заразиться можно, однако мировая статистика показывает, что прививка всё равно остаётся надёжным инструментом:

Заболевших среди привитых не более 7-10 процентов, а умерших - менее одного процента, - сказал Круглый в беседе с "Парламентской газетой".

Кроме того, сенатор подчеркнул, что все представляемые им данные есть в свободном доступе, и спорить с ними бесполезно.