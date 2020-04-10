"Привилегий не будет": Жену мэра Олтона, потребовавшего наказания для всех нарушителей карантина, задержали в баре

Как сообщило CNN, сначала Уокер упрашивал жителей города выполнять требования, введенные в связи с карантином, и сидеть дома. Однако граждане продолжали нарушать правила.

Тогда Уокер поручил полицейским по пятницам и субботам в вечернее время объезжать все клубы и бары в городе и жёстко разгонять нарушителей, а в случае необходимости задерживать их.

Не прошло и двух дней после этого, как во время рейда, проводившегося после полуночи, в баре Hiram's Tavern была задержана жена самого градоначальника.

Комментируя этот инцидент, Брэнт Уокер написал на своей странице в Facеbook:

"Я сказал шефу полиции, чтобы с ней обращались точно так же, как и с любым другим нарушителем карантина. Она не получит никаких привилегий. Моя жена - взрослый человек, и она способна сама принимать решения. И в этом случае она проявила удивительное отсутствие ответственности".

Уокер, попросив прощения у жителей города за этот инцидент, также отметил, что теперь его супруге придётся столкнуться "с точно такими же последствиями", как и другим нарушителями действующего в штате указа "Оставайтесь дома". Теперь жене мэра грозит либо штраф в 2,5 тысячи долларов, либо 364-дневное заключение.