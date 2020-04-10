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"Привилегий не будет": Жену мэра Олтона, потребовавшего наказания для всех нарушителей карантина, задержали в баре
10 апреля 2020, 21:35 • 105 • В мире
В американском штате Иллинойс из-за пандемии коронавирусной инфекции объявлен карантин. Мэр города Олтон Брэнт Уокер потребовал от полиции применять к нарушителям этого режима строгие меры. Одним из таких нарушителей неожиданно стала его собственная жена. "Привилегий не будет", - заявил градоначальник.
Как сообщило CNN, сначала Уокер упрашивал жителей города выполнять требования, введенные в связи с карантином, и сидеть дома. Однако граждане продолжали нарушать правила.
Тогда Уокер поручил полицейским по пятницам и субботам в вечернее время объезжать все клубы и бары в городе и жёстко разгонять нарушителей, а в случае необходимости задерживать их.
Не прошло и двух дней после этого, как во время рейда, проводившегося после полуночи, в баре Hiram's Tavern была задержана жена самого градоначальника.
Комментируя этот инцидент, Брэнт Уокер написал на своей странице в Facеbook:
Уокер, попросив прощения у жителей города за этот инцидент, также отметил, что теперь его супруге придётся столкнуться "с точно такими же последствиями", как и другим нарушителями действующего в штате указа "Оставайтесь дома". Теперь жене мэра грозит либо штраф в 2,5 тысячи долларов, либо 364-дневное заключение.
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