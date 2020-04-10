Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обращение Владимира Путина к россиянам 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
Профессор Валерий Соловей, предсказавший кризис, объяснил, что будет с Россией д...
Песков одной фразой ответил на помощь Белоруссии в борьбе с COVID-19
Китайцы уже обнаружили признаки хранения биооружия американцами. COVID-19 разобл...
Главная / В мире

"Привилегий не будет": Жену мэра Олтона, потребовавшего наказания для всех нарушителей карантина, задержали в баре

10 апреля 2020, 21:35  •  105 • В мире
В американском штате Иллинойс из-за пандемии коронавирусной инфекции объявлен карантин. Мэр города Олтон Брэнт Уокер потребовал от полиции применять к нарушителям этого режима строгие меры. Одним из таких нарушителей неожиданно стала его собственная жена. "Привилегий не будет", - заявил градоначальник.
Как сообщило CNN, сначала Уокер упрашивал жителей города выполнять требования, введенные в связи с карантином, и сидеть дома. Однако граждане продолжали нарушать правила.
Тогда Уокер поручил полицейским по пятницам и субботам в вечернее время объезжать все клубы и бары в городе и жёстко разгонять нарушителей, а в случае необходимости задерживать их.
Не прошло и двух дней после этого, как во время рейда, проводившегося после полуночи, в баре Hiram's Tavern была задержана жена самого градоначальника.
Комментируя этот инцидент, Брэнт Уокер написал на своей странице в Facеbook:
"Я сказал шефу полиции, чтобы с ней обращались точно так же, как и с любым другим нарушителем карантина. Она не получит никаких привилегий. Моя жена - взрослый человек, и она способна сама принимать решения. И в этом случае она проявила удивительное отсутствие ответственности".
Уокер, попросив прощения у жителей города за этот инцидент, также отметил, что теперь его супруге придётся столкнуться "с точно такими же последствиями", как и другим нарушителями действующего в штате указа "Оставайтесь дома". Теперь жене мэра грозит либо штраф в 2,5 тысячи долларов, либо 364-дневное заключение.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
10 апреля 2020, 03:35
"Вот так на самом деле": Витязева показала "бунтующих" против русских медиков итальянцев
10 апреля 2020, 02:35
Готовят Крыму "прибалтийский" сценарий? Американист о планах США
10 апреля 2020, 02:35
Коронавирус одержал четвёртую победу над авианосцами США. USS Nimitz тоже пал перед вирусом
10 апреля 2020, 07:35
От младенца до старушки: Итальянцы похвастались победителями коронавируса
10 апреля 2020, 00:30
Азия восстанавливается, Европа и Америка под ударом: как развивается ситуация с распространением коронавируса в мире
10 апреля 2020, 11:35
Пентагону пришлось раскрыть масштабы распространения COVID-19 на военных базах в США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 апреля 2020, 07:35
«Хаос и трупы на улицах». В Киеве дали реалистичный прогноз по Западной Украине
06 апреля 2020, 07:35
«Мотор Сич», так не доставайся же ты никому
08 апреля 2020, 08:35
COVID-19 не помешал: Асад нанес удар по американцам — есть жертвы
10 апреля 2020, 03:35
Песков одной фразой ответил на помощь Белоруссии в борьбе с COVID-19
08 апреля 2020, 16:00
Обращение Владимира Путина к россиянам 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
05 апреля 2020, 15:35
"Кличко - это диагноз, лечи - не лечи": очередной провал мэра Киева оценил военкор Котенок
07 апреля 2020, 07:35
Сенсация между строк: О чём на самом деле сказала Елизавета II в обращении к нации
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.