"Привезли таксиста в шоковом состоянии": Карасёв напомнил о трагичной для Донбасса и России дате

Военный обозреватель телеканала "Звезда" Владимир Карасёв в своём Telegram-канале рассказал о том, что хорошо помнит тот день, когда стало известно о смерти коллег.

"Стоял с Володей Иногородским на ступеньках Луганской ОГА, когда ополченцы привезли таксиста в шоковом состоянии, который последним видел журналистов в живых", - написал он и приложил видео, где у шокированного таксиста брали интервью.

Карасёв отметил, что опубликованная версия неполная.

"В конце луганчанин просит автомат, чтоб отомстить ВСУ", - отметил он.

Фото: Скриншот Telegram/Владимир Карасёв