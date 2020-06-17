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"Привезли таксиста в шоковом состоянии": Карасёв напомнил о трагичной для Донбасса и России дате
17 июня 2020, 21:00 • 89 • Политика
Владимир Карасёв в своём Telegram-канале напомнил о трагичной для Донбасса и России дате - дне, когда стало известно о гибели журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. "Привезли таксиста в шоковом состоянии", - вспоминает эксперт.
Военный обозреватель телеканала "Звезда" Владимир Карасёв в своём Telegram-канале рассказал о том, что хорошо помнит тот день, когда стало известно о смерти коллег.
"Стоял с Володей Иногородским на ступеньках Луганской ОГА, когда ополченцы привезли таксиста в шоковом состоянии, который последним видел журналистов в живых", - написал он и приложил видео, где у шокированного таксиста брали интервью.
Карасёв отметил, что опубликованная версия неполная.
"В конце луганчанин просит автомат, чтоб отомстить ВСУ", - отметил он.
Фото: Скриншот Telegram/Владимир Карасёв
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