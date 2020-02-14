"Привезли коньяк, все ходят в масках": Русский "заложник" коронавируса рассказал о жизни на "чумном корабле" Diamond Princess

Мужчина снял видеоблог о ситуации на борту. Кадры опубликовала в Telegram журналистка Ольга Скабеева.

По словам Сергея, кормят до отвала, еды и воды приносят много.

"Я это всё не съем", - отметил он, показывая обилие йогуртов и фруктов.

От скуки русские туристы тоже не страдают. На лайнере большой выбор фильмов на родном языке. Однако особо гулять по кораблю не разрешают - по словам Сергея, выпускают на палубу подышать воздухом на полтора часа в день. При этом обязательно обрабатывать руки дезинфицирующим средством и надевать медицинскую маску.

Некоторые части корабля перекрыты заградительной лентой, туда никого не пускают.

В целом на кадрах видно, что пассажиры стараются вести привычный образ жизни и даже занимаются спортом.

Сергей отметил, что на берегу перед кораблём дежурит порядка 30 машин скорой помощи, а также пожарные и другие экстренные службы Японии. Периодически с лайнера выводят кого-то на берег по специальным коридорам.

Лайнер Diamond Princess стоит на карантине в порту Японии из-за того, что у несколько десятков пассажиров выявлен коронавирус. На корабле 24 гражданина России, пока никто из них не заболел.