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"Привезли коньяк, все ходят в масках": Русский "заложник" коронавируса рассказал о жизни на "чумном корабле" Diamond Princess
14 февраля 2020, 01:24 • 70 • В мире
Русский "заложник" коронавируса, пассажир круизного лайнера Diamond Princess Сергей, рассказал о жизни на "чумном корабле". По его словам, кормят хорошо, привезли коньяк, но все строго ходят в масках.
Мужчина снял видеоблог о ситуации на борту. Кадры опубликовала в Telegram журналистка Ольга Скабеева.
По словам Сергея, кормят до отвала, еды и воды приносят много.
"Я это всё не съем", - отметил он, показывая обилие йогуртов и фруктов.
От скуки русские туристы тоже не страдают. На лайнере большой выбор фильмов на родном языке. Однако особо гулять по кораблю не разрешают - по словам Сергея, выпускают на палубу подышать воздухом на полтора часа в день. При этом обязательно обрабатывать руки дезинфицирующим средством и надевать медицинскую маску.
Некоторые части корабля перекрыты заградительной лентой, туда никого не пускают.
В целом на кадрах видно, что пассажиры стараются вести привычный образ жизни и даже занимаются спортом.
Сергей отметил, что на берегу перед кораблём дежурит порядка 30 машин скорой помощи, а также пожарные и другие экстренные службы Японии. Периодически с лайнера выводят кого-то на берег по специальным коридорам.
Лайнер Diamond Princess стоит на карантине в порту Японии из-за того, что у несколько десятков пассажиров выявлен коронавирус. На корабле 24 гражданина России, пока никто из них не заболел.
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