Стало известно о том, что МИД Латвии утверждает: мол, проведение праздничного салюта в Москве 13 октября, который, напомним, посвящён 75-летию освобождения латвийской столицы от немецко-фашистских захватчиков, является неприемлемым жестом.

Именно так заявило ведомство накануне. Соответствующее заявление удивляет не только своим тоном, но и "новой" исторической интерпретацией.

"Приветствуя разгром фашизма, мы напоминаем миру, что для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло на неполные 50 лет позже, - говорится в распространённом заявлении. - Поскольку вхождение Красной армии означало возобновление советской оккупации".

Посольство РФ в Латвии ранее заявило, что резкая реакция этой балтийской республики на празднование 75-летия освобождения Риги от фашистов вызывает недоумение, добавив, что память советских солдат, спасших мир от "коричневой чумы", необходимо почтить.