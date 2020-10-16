"Приветствуем решение Германии": В ОЗХО получат от ФРГ техдоклад по Навальному

Правительство Германии заявило о том, что готово познакомить других членов ОЗХО с техническим докладом об инциденте с Алексеем Навальным. В распространённом ранее резюме документа чётко прописано, что речь идёт об отравлении.

Британское постоянное представительство при ОЗХО прокомментировало данное решение.

"Приветствуем решение Германии поделиться техническим докладом ОЗХО по отравлению Навального с другими государствами-членами ОЗХО", - появилось сообщение на странице организации в Twitter.

Там же говорится, что Великобритания в "совместной работе" по данному делу по-прежнему будет принимать участие. Указана и причина: "чтобы подобное больше никогда не повторилось".

Врачи омской клиники за 44 часа пребывания Навального там сделали больше полусотни анализов, но никаких следов яда не обнаружили. Когда оппозиционера переправили в Германию, лаборатория бундесвера проанализировала новые пробы, после чего власти ФРГ заявили об отравлении Навального веществом группы "Новичок". Немецкое правительство утверждает, что к таким же результатам пришли и в нескольких лабораториях других европейских стран.

В Кремле запросили данные по делу и заверили в желании сотрудничать, чтобы разобраться в ситуации. Но вместо взаимодействия с Россией, сразу несколько запросов которой просто игнорировались, все данные были предоставлены ОЗХО.