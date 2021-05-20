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"Привет" от олигарха вывел Зеленского из себя

20 мая 2021, 22:45  •  150 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский вышел из себя прямо на пресс-конференции. Свой гнев он обрушил на журналиста, который передал "привет" от олигарха.
Ведущий телеканала "Украина 24" Василий Голованов задал президенту своей страны вопрос о повышении налогов. Это вывело Владимира Зеленского из себя.
Он напомнил, что Голованов является представителем СМИ, принадлежащего олигарху Ринату Ахметову. По мнению политика, телеканал намеренно манипулирует фактами и заставляет украинцев думать, что власти намерены повысить налоги для малого и среднего бизнеса. Однако это не так. Зеленский подчеркнул, что новый закон коснётся только олигархов, зарабатывающих в сфере металлургии.
Украинский лидер пояснил, что в течение последнего года такие люди получают сверхприбыли, так как цены на железную руду на мировых рынках взлетели. Зеленский резко и эмоционально отметил, что осведомлён о муссировании темы налогов в эфире.
"Я считаю, что лично вы манипулируете фактами, когда вы говорите "увеличение налогов". Это не для украинцев и не для общества... Я понимаю, из какого вы канала и о чём вы говорите", - произнёс он.
Журналист, задавая ранее свой вопрос на пресс-конференции, передал "привет" от Рината Ахметова. Зеленский адресовал свой гневный спич конкретно данному олигарху и передал через журналиста, пишет портал "Диалог.ua".

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