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"Привет, немытая Украйна?": Причину нового антироссийского выпада Киева раскрыл политолог

31 марта 2021, 16:15  •  282 • Политика
Причину нового антироссийского выпада Киева с запретом ввоза товаров из России раскрыл политолог Владимир Корнилов. "Привет, немытая Украйна?" - иронично отметил он в Telegram.
Ранее стало известно, что Киев запретил ввозить на Украину три важнейших товара из России. Речь идёт о запрете ввоза из России пшеницы, ржи и подсолнечного масла. Такое решение принял украинский кабмин, закрепив его постановлением.
Согласно документу, запрет начнёт действовать с 10 апреля текущего года. Среди "запрещёнки" теперь и моющие средства, а также бумага и изделия из неё.
Владимир Корнилов оценил решение Киева, высмеяв его в стиле украинских властей.
"Сегодня кабмин Украины запретил ввоз из России: моющих и чистящих средств, туалетной бумаги, полотенец, носовых платков, салфеток", - написал он.
"Я так понимаю, там начинается какая-то кампания против чистоты как гибридного оружия России? Привет, немытая Украйна?" - отметил политолог.
Отметим, что Украина за годы войны, развязанной ею же в Донбассе, неоднократно обвиняла Россию в нападении и продолжает это бездоказательно делать. Среди официальных заявлений украинских властей были и слова о военной агрессии Москвы, и о гибридной войне России против Украины, и множество других вариантов. По сей день ни одно из этих заявлений не было подкреплено фактами.

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