"Приведёт к ужесточению со стороны США": Пушков поделился пессимистичным прогнозом на 2021 год

Первой ключевой политической темой для России Пушков назвал выход из пандемии. Он возможен только в случае снижения уязвимости людей перед болезнью. Этого можно добиться вакцинацией.

Вторая проблема - диктат интернет-гигантов. Ответом на него станет закон против цензуры в интернете, который вступил в силу. Сенатор подчеркнул, что крупные компании наверняка не пожелают выполнять требования России. В РФ следует взять курс на развитие собственных интернет-платформ.

Третья политическая тема 2021 года - усиление давления со стороны США и необходимость ему противостоять.

"Любой признак слабости со стороны России будет воспринят как свидетельство успешности давления и приведёт к его ужесточению со стороны США", - написал автор Telegram-канала "Алексей Пушков".

Он добавил, что диалог с новой администрацией американского президента по вопросам Ирана, СНВ-3 и другим возможен, но он будет ограниченным и существенно на основном содержании отношений не отразится.

Ранее Алексей Пушков не исключил, что Джо Байден и его сторонники будут воспринимать Россию как врага, а Китай - как конкурента. Он упоминал о заявлении США по поводу союзников в ЕС и Азии и необходимости организации, объединяющей европейскую и азиатскую демократии. Сенатор считает, что происходит идеологизация геополитического соперничества, а ситуация в целом характерна для "холодной войны", когда идёт противостояние между "альянсом диктатур" и "альянсом демократий".