"Приунывший" из-за Нового года Медведев впервые за 7 лет пропустит Гайдаровский форум

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые за семь лет не станет выступать на Гайдаровском форуме, который будет проходить с 15 по 16 января 2020 года в Москве. Информацию подтвердил пресс-секретарь главы правительства России Олег Осипов.

По его словам, формат участия премьера в Гайдаровском форуме действительно претерпит изменения. Осипов напомнил, что 15 января состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, а 16 января у Медведева первое в 2020 году заседание правительства.

"Будет встреча с российскими и иностранными экспертами Гайдаровского форума в пятницу", - цитирует ТАСС слова Олега Осипова.

Напомним, что первыми об отмене выступления Медведева на форуме сообщили журналисты Би-би-си. Они также предположили, что отмена связана с посланием Путина.

"О чём говорить, если оно будет встык с посланием Путина? Думаю, отмена произошла из-за этой накладки", - цитирует издание слова источника.

В соцсетях нашли собственное объяснение отмены выступления. Пользователи припомнили слова Медведева про Новый год и решили, что премьер просто слегка приуныл.