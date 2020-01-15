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"Приунывший" из-за Нового года Медведев впервые за 7 лет пропустит Гайдаровский форум
15 января 2020, 12:39 • 67 • Политика
Пресс-секретарь Медведева подтвердил, что премьер изменит формат участия в Гайдаровском форуме. Впервые за 7 лет он не будет выступать на мероприятии.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые за семь лет не станет выступать на Гайдаровском форуме, который будет проходить с 15 по 16 января 2020 года в Москве. Информацию подтвердил пресс-секретарь главы правительства России Олег Осипов.
По его словам, формат участия премьера в Гайдаровском форуме действительно претерпит изменения. Осипов напомнил, что 15 января состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, а 16 января у Медведева первое в 2020 году заседание правительства.
Напомним, что первыми об отмене выступления Медведева на форуме сообщили журналисты Би-би-си. Они также предположили, что отмена связана с посланием Путина.
В соцсетях нашли собственное объяснение отмены выступления. Пользователи припомнили слова Медведева про Новый год и решили, что премьер просто слегка приуныл.
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