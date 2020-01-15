Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вернуть тела и выплатить компенсацию: Украина потребовала от Ирана ещё раз извин...
"Если бы не эскалация…": Трюдо, выступив с обвинениями против Ирана, у...
"Сирия - показатель для всех": Авторитет Шойгу спасает Ливию от агонии...
На беглого олигарха Плахотнюка объявили охоту
Главная / Политика

"Приунывший" из-за Нового года Медведев впервые за 7 лет пропустит Гайдаровский форум

15 января 2020, 12:39  •  67 • Политика
Пресс-секретарь Медведева подтвердил, что премьер изменит формат участия в Гайдаровском форуме. Впервые за 7 лет он не будет выступать на мероприятии.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые за семь лет не станет выступать на Гайдаровском форуме, который будет проходить с 15 по 16 января 2020 года в Москве. Информацию подтвердил пресс-секретарь главы правительства России Олег Осипов.
По его словам, формат участия премьера в Гайдаровском форуме действительно претерпит изменения. Осипов напомнил, что 15 января состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, а 16 января у Медведева первое в 2020 году заседание правительства.
"Будет встреча с российскими и иностранными экспертами Гайдаровского форума в пятницу", - цитирует ТАСС слова Олега Осипова.
Напомним, что первыми об отмене выступления Медведева на форуме сообщили журналисты Би-би-си. Они также предположили, что отмена связана с посланием Путина.
"О чём говорить, если оно будет встык с посланием Путина? Думаю, отмена произошла из-за этой накладки", - цитирует издание слова источника.
В соцсетях нашли собственное объяснение отмены выступления. Пользователи припомнили слова Медведева про Новый год и решили, что премьер просто слегка приуныл.
"Новый год такая же дрянь, как и старый, с той только разницей, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже", - сказал Медведев 13 января на церемонии вручения премий в области СМИ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
14 января 2020, 21:39
МИД РФ назвал безосновательным запуск механизма по разрешению споров по СПВД
14 января 2020, 18:24
В МИД заявили, что РФ не рассматривает вариант обмена осужденной израильтянки Иссахар
14 января 2020, 13:54
Ливийское перемирие осталось без ключевой подписи: Хафтар попросил дополнительное время - Лавров
14 января 2020, 17:09
"Тогда всё было очень цинично": Шендерович приравнял Россию к гитлеровской Германии
14 января 2020, 17:09
Вначале будет слово: Госдума и Совфед ждут от президента новых задач
14 января 2020, 20:24
"Ай, Моська!" Литовский депутат хочет извинений от Путина. И требует отмечать день взятия Москвы
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 января 2020, 09:24
"Смотрите в правый верхний угол": Коц разоблачил видео с двумя ракетами, пу...
15 января 2020, 01:09
Записки киевлянки: «Нехай росiяни в Крыму працюють*, все равно все нам достанется»
15 января 2020, 06:09
Польшу вражда к России дважды приводила к краху. Третьего она не переживёт
15 января 2020, 02:54
Террористы из ПЗРК сбили истребитель F-16 над Синаем, пилот схвачен - СМИ
15 января 2020, 02:54
"Не "Искандер-М": Обломки ракеты, упавшие в Казахстане, идентифицирова...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2020, 16:54
Если швейцарцы струсят, "Северный поток - 2" станет абсолютно русским. Сдадут проект в срок – эксперты
10 января 2020, 02:39
Польша пожалеет, что затыкает рот Путину
09 января 2020, 00:39
"Зачем "Моссаду" взрывать украинский Боинг?" Сатановский высказал свою точку зрения на крушение воздушного судна в Иране
12 января 2020, 00:09
Публицист Мельников призвал заставить Путина и всех присоединявших Крым заплатить. И получил ответ в Сети
08 января 2020, 21:24
"Двигатели так быстро не горят": заслуженный пилот о крушении украинского Боинга в Иране
13 января 2020, 02:09
Восемь ракет: база США в Ираке атакована
11 января 2020, 07:54
Боевое дежурство «Авангарда»: оценки зарубежных СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.