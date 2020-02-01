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"Присягнут первому же самозванцу": Прилепин потребовал для России больше суверенитета

01 февраля 2020, 20:54  •  94 • Политика
Писатель Захар Прилепин обнародовал программную речь своего движения "За правду". В ней он отметил необходимость существования "народной организации, способной обеспечить сохранение России - как политической, территориальной и культурной цельности". В своих рассуждениях он также отметил, что если в нашей стране случится смута, то многие из элиты "присягнут первому же самозванцу", и потребовал для России больше суверенитета.
В Москве известный писатель Захар Прилепин обнародовал программную речь своего движения "За правду".
"Мы исходим из того, что при любых трансферах власти необходимо существование народной организации, способной обеспечить сохранение России - как политической, территориальной и культурной цельности", - цитирует его слова "Комсомольская правда".
Рассуждая о смутном времени, через которое проходила наша страна, Прилепин напомнил о том, что подобные периоды смуты в истории России были не раз. "И всякий раз мы к ней были едва готовы", - считает писатель, предложив в связи с этим создать постоянно действующее ополчение.
Прилепин отметил, что его движение делает ставку на граждан.
Рассуждая о либерализме в нашей стране, он отметил, что "серьёзная часть российских политических, финансовых и культурных элит сформирована после 1991 года в либеральной повестке". Из этого-то и исходит организованное им движение.
"Случится смута - многие из них присягнут первому же самозванцу", - не надеется на российские элиты Прилепин, отметив, что большая часть их них "не мыслит национальными категориями".
В своей программной речи Прилепин чётко проговаривает: "Бог есть. Родина одна. Семья - союз мужчины и женщины". Он же подчёркивает, что это нормально - защищать Родину с оружием в руках.
"Расшифровал" писатель и понятие цивилизованного решения проблем в современном мире. По его словам, в этом понятии лишь один смысл - "всё, что способствует сохранение, усилению и расширению русской цивилизации - цивилизованно".
Писатель также потребовал для России больше суверенитета.
"В сегодняшней России может возникнуть новый тренд: замирение с Западом и поиск компромиссов. Эти процессы могли бы показаться разумными, если бы наше поколение не пережило времена Горбачёва и Ельцина, - заявил Прилепин. - Больше суверенитета. России нужно больше суверенитета".

Приоритет русского права

Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному Собранию предложил ряд существенных поправок к Конституции нашей страны, подчеркнув, что писать новый главный документ государства не нужно. Глава государства обращает внимание на один ключевой момент - "приоритет русского права над международным".
Такая поправка, отмечает Путин, предусматривает, что в нашей стране требования международного законодательства и различных международных договоров могут действовать только в той части, в которой они не противоречат Конституции РФ. И подобное изменение станет гарантом безусловного суверенитета российского народа. Путин при этом обратил особое внимание на то, что Россия может оставаться Россией только как суверенное государство.

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