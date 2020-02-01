"Присягнут первому же самозванцу": Прилепин потребовал для России больше суверенитета

В Москве известный писатель Захар Прилепин обнародовал программную речь своего движения "За правду".

"Мы исходим из того, что при любых трансферах власти необходимо существование народной организации, способной обеспечить сохранение России - как политической, территориальной и культурной цельности", - цитирует его слова "Комсомольская правда".

Рассуждая о смутном времени, через которое проходила наша страна, Прилепин напомнил о том, что подобные периоды смуты в истории России были не раз. "И всякий раз мы к ней были едва готовы", - считает писатель, предложив в связи с этим создать постоянно действующее ополчение.

Прилепин отметил, что его движение делает ставку на граждан.

Рассуждая о либерализме в нашей стране, он отметил, что "серьёзная часть российских политических, финансовых и культурных элит сформирована после 1991 года в либеральной повестке". Из этого-то и исходит организованное им движение.

"Случится смута - многие из них присягнут первому же самозванцу", - не надеется на российские элиты Прилепин, отметив, что большая часть их них "не мыслит национальными категориями".

В своей программной речи Прилепин чётко проговаривает: "Бог есть. Родина одна. Семья - союз мужчины и женщины". Он же подчёркивает, что это нормально - защищать Родину с оружием в руках.

"Расшифровал" писатель и понятие цивилизованного решения проблем в современном мире. По его словам, в этом понятии лишь один смысл - "всё, что способствует сохранение, усилению и расширению русской цивилизации - цивилизованно".

Писатель также потребовал для России больше суверенитета.

"В сегодняшней России может возникнуть новый тренд: замирение с Западом и поиск компромиссов. Эти процессы могли бы показаться разумными, если бы наше поколение не пережило времена Горбачёва и Ельцина, - заявил Прилепин. - Больше суверенитета. России нужно больше суверенитета".

Приоритет русского права

Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному Собранию предложил ряд существенных поправок к Конституции нашей страны, подчеркнув, что писать новый главный документ государства не нужно. Глава государства обращает внимание на один ключевой момент - "приоритет русского права над международным".

Такая поправка, отмечает Путин, предусматривает, что в нашей стране требования международного законодательства и различных международных договоров могут действовать только в той части, в которой они не противоречат Конституции РФ. И подобное изменение станет гарантом безусловного суверенитета российского народа. Путин при этом обратил особое внимание на то, что Россия может оставаться Россией только как суверенное государство.