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"Присягнуть на верность новому правителю": "Его" людей не жалко - как Трампу готовят подставу

18 ноября 2020, 20:15  •  76 • В мире
В американском истеблишменте брожение после выборов президента. По оценке российской активистки Марии Бутиной, сейчас в окружении Трампа некоторые его сторонники готовятся присягнуть на верность новому правителю.
Америка очень долго держалась на постулате, что полиция "имеет право". Так, страж порядка мог применить оружие, и законно, если предполагаемый правонарушитель не послушался его указаний. Сейчас этот постулат стал подтачиваться, о чём свидетельствуют многочисленные бунты и акции, развязанные активистами BLM.
Ситуация усугубляется и недавно прошедшими президентскими выборами. Несмотря на риторику Трампа в соцсетях, в силовом окружении действующего лидера уже идёт активный процесс по вероятной присяге новому правителю.
Активистка Мария Бутина прокомментировала текущую обстановку в Штатах.
Она отметила, что пока говорить о конце для Америки рано, но то, что в стране происходит кризис элит - очевидно.
К тому же смущает позиция силовиков. Так, указала Бутина, после массовой акции сторонников Трампа недалеко от Белого дома один из представителей Демпартии запустил фейерверк. Заряды сдетонировали как раз во время прохода толпы людей.
В данном случае возникает вопрос, почему не отреагировали хвалёные американские спецслужбы - было ли это намеренно или же они плохо работают?
Получается, отметила Бутина, в тот момент, когда Трамп вовсю кричит о фальсификации выборов, его ближайшая элита его предаёт, и прежде всего - силовой блок.

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