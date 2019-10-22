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"Присутствие способно осквернить любую святыню": Гаспарян назвал ротацию в СПЧ сбросом "балласта"
22 октября 2019, 12:09 • 72 • Политика
Политолог Армен Гаспарян в разговоре с Царьградом прокомментировал исключение из Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России четырех его членов, в том числе Павла Чикова и Екатерины Шульман. Эксперт считает, что присутствие последней "способно осквернить любую святыню", поэтому он приветствует такие изменения, считая, что СПЧ наконец-то избавили от балласта.
По словам Гаспаряна, для исключенных членов уже звучит песня Шнура "Дорожная".
"Там, помимо Чикова и Шульман, ещё два человека. Я приветствую очищение СПЧ от абсолютно невменяемой демшизы, которая никакими правами человека не занималась, а напротив, занималась профанацией процесса. Я расцениваю этот шаг как начало действительно серьёзной работы Совета по правам человека. Я очень хочу рассчитывать на то, что благодаря тому, что мы избавляемся от подобного рода балласта, правозащитники, например, начнут заниматься в том числе нарушением прав русских людей", - высказался Гаспарян.
По его словам, члены СПЧ занимались чем угодно, но только "никогда не защищали русских". В широком смысле этого слова, подчеркнул Гаспарян.
"И если это начнёт меняться, это пойдёт, во-первых, на пользу самому имиджу Совета по правам человека. Потому что присутствие Шульман способно осквернить любую святыню, включая Переславль-Залесский, Загорск и Киеву-Печерскую лавру вместе взятые. Одно только присутствие этой женщины. То, что она вместе со своим мужем, подвалом для Навального, перестанет мозолить всем глаза, я считаю, что это хорошо".
Обновлённому составу Совета по правам человека он пожелал только удачи.
"Тем более что Фадеев (Валерий Фадеев, новый глава СПЧ. - Прим. ред.) человек общесистемный и профессиональный, и то, что Кирилл (Кирилл Вышинский. - Прим. ред.) включён в состав Совета, тоже очень хорошо. В общем, я с этой точки зрения целиком и полностью поддерживаю", - резюмировал Гаспарян.
В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Валерия Фадеева советником главы государства и председателем СПЧ. Другим указом Михаил Федотов был освобожден от должности главы СПЧ в связи с достижением им возраста 70 лет.
Кроме того, из состава совета были исключены Евгений Бобров, Павел Чиков, Илья Шаблинский и Екатерина Шульман. Новыми членами СПЧ стали журналист Кирилл Вышинский, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и президент НКО "Центр прикладных исследований и программ" Александр Точенов.
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