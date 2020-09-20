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"Приструнить" не в состоянии: Захарова жёстко осадила "есовских мининдел"

20 сентября 2020, 15:10  •  127 • Политика
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова жёстко осадила "есовских мининдел" и Брюссель, который не в состоянии "приструнить" тех членов ЕС, которые заигрывают со Светланой Тихановской.
Заигрывая с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, Евросоюз грубо вмешивается во внутренние дела Минска. Об этом заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
Ранее стало известно о том, что Тихановскую пригласили на встречу глав МИД стран - членов ЕС.
"Это - прямое нарушение основополагающих норм Устава ООН и принципов хельсинкского Заключительного акта СБСЕ, юбилеи которых международное сообщество отмечает в этом году", - поведала дипломат, комментируя манёвры "есовских мининдел".
Тот факт, что Брюссель не в состоянии приструнить отдельных членов Евросоюза, которые готовы на официальном уровне признать самозванцев, позволяет говорить о том, что в его внешнеполитическом арсенале начали закрепляться такие инструменты, как санкции, давление и пропаганда. И это только мешает нормализации диалога.
Санкционный инструментарий нелегитимен с точки зрения международного права и противоречит цели восстановления стабильности и запуска диалога.

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