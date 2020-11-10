Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаб...
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который...
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение...
"Трамп, однако, прав": Пушков указал на главную проблему Байдена
Главная / Политика

"Пристраивают коррумпированных мерзавцев": Глава МВД Эстонии уволился после критики Байдена

10 ноября 2020, 03:15  •  413 • Политика
Глава МВД Эстонии Март Хельме решил уволиться после того, как выступил с критикой в адрес кандидата в президенты США Джо Байдена. Он заявил, что сфабрикованные в Соединённых Штатах выборы стали наглядным примером того, как "глубинное государство пристраивает коррумпированных мерзавцев".
Столь откровенное заявление Хельме сделал накануне, выступая в передаче TRE-raadio.
Логика деятельности глубинного государства - для обеспечения своей собственной свободы действий пристраивать всюду коррумпированных мерзавцев. Джо и Хантер Байден - коррумпированные типы, - отметил бывший уже министр.
Точку зрения Марта поддержал его сын - министр финансов Мартин Хельме. Он заявил, что выборы в США были сфальсифицированы. В этом у главы эстонского Минфина нет никаких сомнений. И если американцы позволят украсть свои голоса, то ни о какой демократии и правовом поле в США больше не будет идти речи.
Отметим, тем не менее, что парламент Эстонии не поддержал отставку главы МВД. Для увольнения министра нужно было собрать как минимум 51 голос, однако решение Марта Хельме одобрило только 46 депутатов, сообщает ТАСС.
Прошедшие выборы в США были сопряжены с чередой громких скандалов. Поступали сообщения о вбросе и потере голосов, использовании "мёртвых душ", привлечении избирателей из других штатов и применении других методов фальсификации. Команда Дональда Трампа уже заявила, что будет оспаривать результаты голосования в суде.
Примечательно, что Джо Байдена уже поздравили лидеры Германии, Франции, Израиля, Канады и Индии. Лидеры России, Китая, Бразилии и Саудовской Аравии пока хранят молчание, ожидая окончательных итогов выборов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



413
Источник
Похожие новости
11 ноября 2020, 23:15
Благодарности не будет: Россию ждёт поток цинковых гробов?
12 ноября 2020, 01:05
Украина готовит России "горькие сюрпризы"? Эксперт заявил о "военном превосходстве" Киева
11 ноября 2020, 23:15
"Приятная манера говорить, но...": Переводчик вспомнил странный ход Байдена на встрече с Громыко
11 ноября 2020, 23:15
Война в Карабахе - урок для всего Южного Кавказа: Шахназаров о поражении Армении
12 ноября 2020, 01:05
Байден и его поджарый двойник: Ретровидео демократа потянуло на целое расследование
12 ноября 2020, 01:05
"Города на холме" больше нет: Сбой самой несовершенной избирательной системы в мире грозит войной
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 ноября 2020, 01:05
Украина готовит России "горькие сюрпризы"? Эксперт заявил о "военном п...
12 ноября 2020, 01:05
Последний шанс для США: Америка готовится к войне с Россией
12 ноября 2020, 01:05
Байден и его поджарый двойник: Ретровидео демократа потянуло на целое расследование
12 ноября 2020, 01:05
"Города на холме" больше нет: Сбой самой несовершенной избирательной систем...
12 ноября 2020, 01:05
Голоса за Байдена и Трампа в одном из ключевых штатов пересчитают руками
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 ноября 2020, 02:50
"Думали, бомба": Ирландцы обнаружили загадочный привет от русского атомного ледокола
09 ноября 2020, 04:20
"Пиррова победа" Алиева и забытый Пашинян: Политолог назвал истинного победителя карабахской войны
10 ноября 2020, 01:25
"Наш вертолёт сбили специально": Неудобная правда о гибели Ми-24 в Армении
10 ноября 2020, 16:05
Крымский поход Зеленского провалился с грохотом: Турки отказались от важного для Киева контракта
10 ноября 2020, 01:25
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение российского вертолёта
07 ноября 2020, 20:15
Львовский телеведущий раскрыл рецепт избавления от бандеровщины
09 ноября 2020, 02:30
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво" - WarGonzo
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.