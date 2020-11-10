"Пристраивают коррумпированных мерзавцев": Глава МВД Эстонии уволился после критики Байдена

Столь откровенное заявление Хельме сделал накануне, выступая в передаче TRE-raadio.

Логика деятельности глубинного государства - для обеспечения своей собственной свободы действий пристраивать всюду коррумпированных мерзавцев. Джо и Хантер Байден - коррумпированные типы, - отметил бывший уже министр.

Точку зрения Марта поддержал его сын - министр финансов Мартин Хельме. Он заявил, что выборы в США были сфальсифицированы. В этом у главы эстонского Минфина нет никаких сомнений. И если американцы позволят украсть свои голоса, то ни о какой демократии и правовом поле в США больше не будет идти речи.

Отметим, тем не менее, что парламент Эстонии не поддержал отставку главы МВД. Для увольнения министра нужно было собрать как минимум 51 голос, однако решение Марта Хельме одобрило только 46 депутатов, сообщает ТАСС.

Прошедшие выборы в США были сопряжены с чередой громких скандалов. Поступали сообщения о вбросе и потере голосов, использовании "мёртвых душ", привлечении избирателей из других штатов и применении других методов фальсификации. Команда Дональда Трампа уже заявила, что будет оспаривать результаты голосования в суде.

Примечательно, что Джо Байдена уже поздравили лидеры Германии, Франции, Израиля, Канады и Индии. Лидеры России, Китая, Бразилии и Саудовской Аравии пока хранят молчание, ожидая окончательных итогов выборов.