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"Присосались к госбюджету": Пронько раскрыл двойную игру российской элиты
06 мая 2020, 13:10 • 52 • Политика
Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько указал на то, что "ни один "свободомыслящий" не отказался от госкормушки", все "присосались к госбюджету". Эксперт раскрыл двойную игру российской элиты. "Дуализм нынешней рукопожатной т. н. элиты России очевиден", - отметил он.
Любопытными наблюдениями о так называемой элите сегодняшней России поделился у себя на странице в соцсети Facebook экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.
Экономический обозреватель указывает также на то, что "ни один "свободомыслящий" не отказался от госкормушки" и "они все на содержании российских налогоплательщиков". "Совпадение? Думаю, что нет", - делает вывод Пронько, считая, что "эти деятели не способны реализовать то, о чём чешут языками".
Эксперт задаётся логичным вопросом: "Если вы такие "свободные", что же вы делаете в госструктурах, которые из своих кошельков содержат граждане страны?!" Пронько сделал предложение Грефу, Чубайсу, Познеру и Ко разом - создать свои структуры.
"Создайте свои банки, компании, СМИ, - предложил телеведущий. - Пусть потребитель сам проголосует за ваш профессионализм своим рублём, а не через принудительные налоги, сборы и иные поборы, идущие на ваше содержание".
Резюмируя свой пост, Пронько раскрыл двойную игру российской элиты, указав на то, что "дуализм нынешней рукопожатной т. н. элиты России очевиден".
"Они хотят жить, как там, но исполнять законы, как здесь, - поясняет свою мысль эксперт. - Рассказывать про свободы, но получать деньги от ненавистной власти - это аксиома их поведения".
Фото: скриншот facebook/pronkofm
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